Perla Vatiero crolla: tra le lacrime smaschera gli autori del Grande Fratello

Dopo le dichiarazioni sui social di Mirko adesso arriva lo sfogo di Perla Vatiero, che sta letteralmente crollando.

Le dinamiche della storia d’amore tra Mirko e Perla continuano a suscitare nei telespettatori (ma anche nei protagonisti stesi) le più svariate reazioni.

Sono molti i fan dei “perletti” che, nonostante abbiano voglia di vederli insieme, cominciano a pensare che la regia dietro alla loro storia sia troppo macchinosa.

In un momento all’interno della Casa, Perla “sbotta” e rivela come si sta sentendo. Ecco cosa ha detto.

Perla Vatiero butta fuori tutta la sua amarezza, e smaschera la regia del GF

Indipendentemente dalle preferenze soggettive, è indubbio che Mirko e Perla abbiano rappresentato per il reality un ruolo centrale.

Ad un certo punto però Perla è crollata. Ha confidato che non ce la fa più, che si sente oppressa, che avverte un senso di responsabilità verso “l’esterno” che non comprende completamente. “Pensavo, vabbé, finisce lì, chiariamo, e poi stop” e poi continua “mi stanno facendo schifare la mia situazione, che è una situazione vera, non è un gioco”.

Perla si sente continuamente sotto esame per un qualcosa che fa parte della sua vita privata ma che dentro la Casa ha assunto proporzioni ingestibili. Mirko invece, che è fuori, ha potuto esprimere più serenamente i suoi sentimenti, ma proprio qualche tempo fa aveva anche sottolineato come gli haters lo stessero sommergendo di critiche.

Critiche che anche sui social riguardano persino i telespettatori. Le dinamiche del Grande Fratello, dunque, almeno in questa edizione hanno suscitato “sdegno”, poiché artefatte e macchinose. Se i personaggi della Casa hanno uno scopo (mettersi alla prova ma anche vincere 50 mila euro, non dimentichiamolo), i fan si ritrovano a “subire” le conseguenze delle vite di altri, provando sentimenti per un mondo che è ovviamente finto o comunque lontano dalla loro realtà. Sarebbe davvero interessante riflettere su questo punto e su quanto lo spettacolo abbia sempre più potere sulle persone.

Perché è dalle reazioni sui social che si comprende molto bene il meccanismo secondo cui realtà e finzione si mescolano a tal punto che si può arrivare pericolosamente a non riconoscere più il sottile confine tra intrattenimento sano e impoverimento sociale.

Nel mentre, “the show must go on”, e volenti o nolenti Mirko e Perla dovranno continuare a recitare, ad accontentare o a deludere “quelli là fuori”, a fare girare soldi, popolarità, like e follower.