Easyjet rilancia le offerte low cost: tantissime destinazioni a 15 euro, da Parigi a Londra

I tempi sono maturi per prenotare le vacanze: è il momento giusto per acquistare i biglietti per un volo sfruttando le offerte Easyjet.

La primavera è alle porte e tra poche settimane si entrerà ufficialmente nel periodo dell’anno caratterizzato dalle giornate soleggiate e dalle temperature più alte: proprio per questo motivo si può dire che i tempi sono ormai maturi per decidere come trascorrere le prossime vacanze estive.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio dell’estate, è sempre meglio anticipare i tempi per avere più margine di tempo per prendere decisioni definitive e anche risparmiare diversi soldi.

Approfittare delle offerte in corso che vengono presentate in questi primi mesi dell’anno è molto importante dato che si possono risparmiare anche centinaia di euro sui costi del viaggio, soprattutto se si ha intenzione di prendere l’aereo. Tantissime compagnie, infatti, stanno lanciando in questi giorni le proprie offerte low cost per spingere le persone a prenotare le vacanze estive oppure semplicemente una gita fuori porta a Pasqua e Pasquetta.

Le nuove offerte low cost di Easyjet per tante destinazioni

Tra le compagnie aeree più attive da questo punto di vista c’è sicuramente Easyjet, una delle due compagnie low cost più famose che operano sul territorio italiano insieme a Ryanair. La compagnia britannica opera su tantissimi aeroporti italiani per voli di breve e medio raggio su tantissime destinazioni, sia in Italia che verso le principali capitali europee; si tratta di un’occasione imperdibile se si ha il desiderio di spendere poco, ma allo stesso tempo visitare una città estera durante le vacanze estive oppure nel corso del weekend di Pasqua il prossimo 31 marzo.

Sul sito ufficiale di Easyjet è possibile sicuramente cercare i voli in base al proprio budget, alle proprie date di partenza e ritorno e ovviamente in base alla destinazione, ma non tutti sanno che c’è un’altra sezione del portale ufficiale della compagnia aerea che permette di prenotare vacanze a bassissimo costo anche verso capitali europee: la sezione del sito si chiama “Ispirami” ed è adatta a tutti coloro che sono ancora indecisi sul da farsi.

Nella sezione “Ispirami” del sito Easyjet, infatti, è possibile pianificare il proprio viaggio inserendo tutta una serie di dati, come ad esempio l’aeroporto di partenza, il periodo di partenza o una data specifica, le modalità della prenotazione dunque “solo andata” o “andata e ritorno”, il budget e anche eventuali preferenze sul viaggio dunque “viaggio con la famiglia”, “popolari su Instagram”, “sole, mare e spiagge” e tante altre categorie.

Inserendo tutti questi parametri è possibile ottenere allo stesso tempo una meta da sogno e dei costi veramente bassi: ad esempio in questi giorni sono disponibili diverse offerte low cost per alcune destinazioni come Londra e Parigi a poco più di 15€.