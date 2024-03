Decreto Milleproroghe 2024: quali novità aspettarsi dalle misure adottate

Il Decreto Milleproroghe è stato approvato dal Senato. Ora è Legge e tutte le misure contenute al suo interno potranno essere attivate.

Il Governo ha inserito nel Decreto Milleproroghe gli interventi che non ha potuto inserire nella Legge di Stabilità 2024 per mancanza di risorse o perché ancora incompleti. Cosa cambierà per gli italiani?

Il Decreto Milleproroghe aggiunge nuovi aiuti per i cittadini rispetto a quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2024. Ricordiamo che la Manovra ha raccolto una serie di misure rivolte ai lavoratori e alle famiglie in un pacchetto loro dedicato. Il taglio del cuneo fiscale, l’innalzamento della soglia dei fringe benefit, l’imposta del 5% sul premi di produttività, la decontribuzione del 100% per le mamme lavoratrici sono alcuni degli aiuti pensati per gli italiani. Gli interventi esclusi per mancanza di risorse o perché ancora non definiti nei dettagli sono stati ora inseriti nel Decreto Milleproroghe. Approvato da Camera e Senato, conosciamo meglio le misure inserite.

Le misure presenti nel Decreto Milleproroghe

Iniziamo dalla riapertura dei termini della pace fiscale consentendo a chi è decaduto dalla rottamazione quater di essere riammesso al beneficio. Nello specifico il Governo ha stabilito una proroga della scadenza al 15 marzo 2024. Considerando, poi, i cinque giorni di tolleranza aggiuntivi si arriva al 20 marzo come termine ultimo dei pagamenti per continuare a godere della rateizzazione concessa dalla Definizione Agevolata 2023.

Un’altra misura riguarda il Bonus psicologo. L’aiuto è stato confermato e finanziato con più soldi del previsto ossia dieci milioni di euro invece degli otto previsti inizialmente. Il Bonus è richiedibile da chi ha un ISEE entro i 50 mila euro a partire dal 18 marzo fino al 31 maggio 2024. L’importo massimo è di 1.500 euro con ISEE entro i 15 mila euro. Il Decreto Milleproroghe prevede, poi, un’importante novità in relazione all’IRPEF agricola. Il Governo ha ristabilito l’esenzione IRPEF accontentando i lavoratori agricoli, però, solo in parte. L’esenzione, infatti, è prevista solo a condizione che il reddito agrario e dominicale sia inferiore a 10 mila euro.

L’importo verrà ridotto della metà, invece, per chi ha un reddito tra 10 mila e 15 mila euro. Arriviamo all’ultima novità del Decreto Milleproroghe. Il personale medico potrà restare in servizio fino al compimento dei 72 anni – in modo del tutto volontario. Così si cerca di coprire la carenza di personale medico. Possono rientrare in servizio anche coloro che si trovano già in pensione e fino al 31 dicembre 2025 scegliendo se continuare a percepire l’assegno pensionistico oppure la retribuzione da lavoro. In più per i medici è stato attivato lo scudo penale per il 2024.