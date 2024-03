Questi segni zodiacali stanno per uscire dal periodo “nero”: tanta fortuna, vera e propria svolta per loro

Oroscopo marzo, buone notizie per tre segni zodiacali in particolare: fortuna in arrivo dopo settimane di difficoltà.

Marzo è appena iniziato ma per qualcuno è già tempo di sorridere. La partenza di un nuovo mese rappresenta per alcuni l’inizio di un nuovo capitolo, dal quale ripartire, soprattutto se il mese appena conclusosi non è stato particolarmente esaltante.

C’è chi, però, prima di tuffarsi in una nuova avventura non dimentica di dare uno sguardo al proprio oroscopo. Le stelle saranno dalla tua parte nelle prossime settimane?

Per quanto riguarda tre segni zodiacali in particolare, la risposta è sì. I cieli delle prime settimane di marzo saranno particolarmente favorevoli per alcuni segni che nell’ultimo periodo non se la sono passata benissimo. Al contrario, c’è chi ha vissuto momenti neri ed è per loro che sono in arrivo splendide novità: la Dea Bendata è sempre più vicina ed è pronta a rivoluzionare in positivo diversi ambiti della loro vita, dal lavoro al privato.

Tre segni zodiacali possono sorridere: fortuna e successo per loro (anche in amore)

Non è stato un inizio anno semplicissimo per buona parte dei segni dello zodiaco. Chi credeva di trovare la tanto attesa svolta all’inizio del 2024 potrebbe essere rimasto deluso, ma non tutto è perduto. Già da marzo le cose cambieranno per ben tre segni zodiacali, che vivranno un vero e proprio switch, passando da un periodo no a un momento assolutamente prospero sotto diversi punti di vista. Opportunità da non perdere sul piano professionale ma anche l’amore viaggerà a ritmi altissimi. Quali sono i tre segni fortunati di Marzo?

I primi a poter tirare un sospiro di sollievo sono i nati sotto il segno della Bilancia, che avrà il supporto di tutti i pianeti per questo mese appena iniziato. Rivoluzioni positive in arrivo sia in affari che nelle relazioni, marzo regalerà a questo segno la fiducia e l’energia perse in quelli passati. Good vibes in arrivo anche per il Toro, che dopo un periodo di calma piatta con lievi flessioni potrà finalmente risalire: il versante economico brilla ed è questo il momento di mettere in pratica quel progetto tenuto nel cassetto per molto tempo. Ma non è finita qui.

I cieli sorridono anche ai nati sotto il segno dell’Ariete, che con la solita costanza (e un pizzico di fortuna) usciranno da mesi non proprio felici. Giove proteggerà le finanze e anche in amore non c’è da preoccuparsi: incontri interessanti in arrivo per i single, mentre le relazioni stabili proseguiranno senza intoppi, attraverso dialogo e tranquillità.