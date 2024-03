Bonus caro mutui: boom di richieste ad Irfis e le famiglie finalmente sono serene

Caro Mutui: arriva il Bonus! Sono arrivate già tantissime richieste all’Irfis. Le famiglie finalmente tirano un sospiro di sollievo.

Comprare la prima casa per gli italiani è sempre stato un bisogno primario, cresciamo con la consapevolezza di quanto sia importante avere un tetto sopra la testa prima di ogni altra cosa e che sia solo nostro.

È un fatto culturale che ha portato gli italiani ad essere in larga parte proprietari della propria abitazione. Per farlo servono sacrifici e lavoro stabile e nel corso degli anni accedere ad un mutuo è stata la soluzione più facile da adottare per comprare casa.

Ma accendere un mutuo significa anche avere prospettive di un lavoro stabile ed essere sempre sicuri di poter pagare le rate, gli italiani sono prudenti e bene o male, fino a poco tempo fa, sono sempre riusciti ad ottemperare ai loro obblighi ma la situazione negli ultimi anni è radicalmente cambiata: il lavoro poco stabile ormai e il costo del denaro sempre più alto ha messo i cittadini a dura prova. L’innalzarsi dell’inflazione, oltre al caro vita, ha significato, per chi ha un mutuo da pagare oggi, un incubo. Le rate dei mutui a tasso variabile sono triplicate! Qualcuno però finalmente corre in aiuto.

Bonus caro mutui: dove è possibile usufruirne, a chi è rivolto e come bisogna muoversi per ottenerlo

Il Governo italiano ha cercato di tamponare con soluzioni provvisorie il problema dei mutui per l’acquisto delle case; ha agevolato i giovani under 36, ha erogato bonus per varie tematiche sugli immobili ma sul caro mutui non è stata presentata alcuna agevolazione; una Regione italiana però lo ha fatto ed è la Sicilia. È la prima regione della penisola a mettere in campo degli aiuti concreti per le famiglie, emanando un bonus contro l’aumento dei tassi d’interesse dei mutui sulla prima casa.

Grazie alla regione Sicilia, attraverso Irfis, la finanziaria dell’Ente, coloro che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per la prima casa, potranno beneficiare del bonus che verrà erogato dalla Regione; ovviamente c’è una caratteristica precisa che i beneficiari dovranno avere e cioè un Isee al di sotto dei 30.000 euro. Più di 32 mila saranno i beneficiari per un’erogazione totale di 54 milioni di euro. Finalmente le famiglie potranno essere un po’ più serene.

È stata stilata una lista anonima degli aventi diritto in base al reddito Isee, verrà poi chiesto loro di caricare i documenti necessari per ottenere il bonus su una piattaforma (incentivisicilia.irfis.it) che potrà accogliere la documentazione dal 5 marzo fino al 26 marzo: copia della domanda firmata e documento d’identità. Verranno poi richiesti la copia del contratto di finanziamento per la prima casa e l’Isee. Secondo la finanziaria le erogazioni dovrebbero partire da maggio. Speriamo che al più presto altre Regioni italiane seguano l’esempio della Sicilia.