Fedez, con Chiara Ferragni non si sentono soltanto: spuntano gli incontri segreti

Fedez e Chiara Ferragni continuano a sentirsi e a vedersi. Cosa sta succedendo davvero?

Fedez e Chiara Ferragni stanno attraversando un momento molto difficile del loro matrimonio come è emerso anche nella chiaccierata a Che tempo che fa di domenica 3 marzo. Ma di quali incontri segreti si parla? Ecco gli ultimi risvolti della loro vicenda.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha fatto sognare milioni di italiani. Marito e moglie dal 1 settembre del 2018 hanno costruito la loro carriera sui social. Ma come mai devono ricorrere a incontri segreti e a che punto è il loro rapporto?

Fedez: il momento è fatidico

Da domenica 18 febbraio, come annunciato su Dagospia e riportato su Novella 2000, Fedez ha lasciato la famiglia nel lussuoso appartamento di City Life. Secondo fonti che hanno parlato con il settimanale il rapper milanese dormirebbe da un amico, ma avrebbe cominciato il trasloco delle proprie cose già un mese fa. Stando al giornalista Roberto D’Agostino la crisi sarebbe iniziata dal Festival di Sanremo dell’anno scorso, a causa del famoso bacio tra il musicista e Rosa Chemical. In seguito l’imprenditrice digitale avrebbe deciso di rimanere accanto al consorte durante la grave malattia.

Bisogna ricordare infatti che Federico Lucia ha avuto un tumore raro al pancreas per il quale è stato operato. Sua moglie gli è stata al fianco sostenendolo in ogni modo ma quando si è trovata nell’occhio del ciclone a causa della scandalo del pandoro Balocco il marito non ha fatto altrettanto. Ma allora è finita sul serio? In realtà la questione, come accade in questi casi, è complessa.

Durante l’intervista con il Corriere della Sera, rilasciata a 48 ore di distanza dal momento in cui il conduttore del programma Muschio selvaggio ha varcato la soglia di casa, l’influencer ha preferito non raccontare quest’ultimo drammatico sviluppo. C’è chi pensa che abbia taciuto nella speranza che non si tratti di una rottura definitiva.

Infine, nel corso della sua ospitata nel programma di Fabio Fazio la vip ha confermato la crisi spiegando che questa era un po’ più forte delle precedenti. “Con Federico ci sentiamo, perché siamo due persone adulte che si vogliono bene“ ha dichiarato sottolineando di non aver chiuso i ponti col marito. Dopotutto di mezzo ci sono i loro figli: Leone e Vittoria sono ancora molto piccoli. A quanto pare per la coppia è arrivato il momento di confrontarsi, lontani dalle telecamere e senza mettersi davanti allo schermo del loro smartphone. Forse non tutto è perduto e solo il domani potrà dirci cosa decideranno di fare circa il loro matrimonio.