Boom di richieste per la surroga del mutuo ma c’è un errore: potresti esserci cascato anche tu

Surroga mutuo: il fenomeno in aumento, ma attenzione all’inganno. Potresti essere coinvolto anche tu.

Siete pronti a cogliere l’opportunità dei mutui in ribasso? Il clima finanziario si sta rinfrescando, con i tassi dei mutui a tasso fisso e variabile in un’andatura al ribasso, aprendo le porte a una considerazione cruciale: è il momento di considerare una surroga del mutuo?

Quando si parla di surroga, ci si riferisce a un cambio di rotta finanziaria, spostando il proprio mutuo verso una banca che offre tassi di interesse più vantaggiosi. Questo passaggio non solo promette un risparmio economico, ma offre anche la possibilità di adattare l’ammortamento, la durata e persino la tipologia del mutuo stesso, senza costi notarili o di istruttoria.

Ma quando è il momento giusto per compiere la surroga?

Non c’è una risposta universale, ma piuttosto una serie di fattori da considerare attentamente. Innanzitutto, la scelta del tipo di mutuo è cruciale. Sebbene i tassi a tasso variabile stiano leggermente calando, non è il momento più saggio per optare per questa opzione. D’altra parte, anche i tassi fissi non mostrano una stabilità eccezionale. Affrontare la surroga ora potrebbe comportare il rischio di trovarsi con un tasso più alto una volta che l’accordo entra in vigore, data la sua volatilità mensile.

Tuttavia, anche coloro che hanno optato per un tasso variabile più costoso potrebbero non trarre vantaggio dalla surroga a un tasso fisso in questo momento. Gli esperti prevedono una prossima riduzione dei tassi variabili, rendendo la surroga meno vantaggiosa. Se si considera la surroga da un mutuo a tasso fisso a un altro simile, conviene solo se la differenza di interesse è significativa.

Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, la surroga potrebbe avere senso solo per passare a un tasso fisso. Tuttavia, in questo momento potrebbe essere prematuro considerare questa opzione, dato che i tassi variabili sono destinati a scendere ancora. Inoltre, molti hanno sottovalutato il quadro complessivo, optando per la surroga senza considerare il lungo termine. I dati mostrano che, anche se si risparmia nel breve periodo, a lungo termine coloro che hanno scelto il tasso variabile spendono complessivamente meno, poiché i tassi variano nel corso dei decenni.

Inoltre, surrogare un mutuo comporta anche un cambio di banca per il conto corrente, e questo aspetto va ponderato attentamente insieme al costo complessivo del mutuo e del servizio bancario. La ricerca di una nuova banca disposta ad accettare la surroga può rivelarsi un’impresa complessa, soprattutto considerando le crescenti restrizioni nell’ambito dei finanziamenti. Prima di lasciare il vostro attuale istituto, potrebbe essere saggio esplorare la possibilità di una rinegoziazione del mutuo, magari ottenendo condizioni più favorevoli senza cambiare banca.