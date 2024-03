Kate Middleton, l’annuncio inatteso: cosa si viene a sapere dopo l’intervento

Si conosce finalmente la data del primo impegno ufficiale di Kate Middleton dopo il ricovero: l’annuncio inatteso che aumenta la preoccupazione.

Da quando Kensington Palace aveva annunciato il ricovero della Principessa del Galles per un intervento all’addome le teorie sull’effettivo stato di salute di Kate si sono moltiplicate in maniera incontrollata.

A favorirle c’è anche il fatto che Kensington Palace non ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo sui motivi che hanno reso necessario l’intervento di Kate.

Per questo motivo si è detto letteralmente di tutto: che Kate si fosse dovuta sottoporre a un’isterectomia (cioè all’asportazione dell’utero), che la Principessa avesse un tumore (unica eventualità smentita dalla corte) o che l’intervento si fosse reso necessario per curare l’endometriosi, una malattia estremamente dolorosa e addirittura invalidante.

Teorie più o meno assurde a parte (sui social si è parlato addirittura di un’operazione chirurgica per sollevare i glutei!), la versione ufficiale di Kensington Palace è rimasta sempre la stessa. I portavoce dei Principi di Galles avevano annunciato che Kate sarebbe tornata sulla scena pubblica dopo Pasqua e questa rimane ancora la versione ufficiale della Corona.

Da allora è stato solo ribadito (una singola volta) che la Principessa sta bene e sta continuando il suo percorso di recupero.

Kate torna in pubblico: l’annuncio che preoccupa il Regno

Ad aumentare anziché ridurre le preoccupazioni sulla salute della Principessa del Galles è arrivata nelle ultime ore una comunicazione ufficiale del Ministero della Difesa, a cui è spettato l’onore di annunciare il primo impegno pubblico di Kate dopo l’operazione.

Come si legge nei report ufficiali, la Principessa del Galles sarà presente durante il Trooping The Colour del 15 Giugno. Si tratta della grandiosa parata annuale organizzata ogni anno in onore del sovrano, in quello che viene considerato il suo “compleanno istituzionale”.

In virtù del suo grado di Colonnello delle Guardie Irlandesi, Kate passerà in rassegna le truppe e l’ispezione sarà pressoché identica a quella organizzata quando è il Re a passare in rassegna i soldati: mancheranno all’appello soltanto alcuni reggimenti. Questo significa che per allora Kate sarà in grado di sostenere uno sforzo fisico significativo, rimanendo in piedi per diverso tempo e camminando a lungo sotto gli occhi di tutti.

Sembrerebbe una buona notizia ma in realtà lo è solo in parte. Nel comunicato ufficiale di Kensington Palace si parlava del ritorno di Kate dopo Pasqua, e la Pasqua 2024 cade domenica 31 Marzo. Se il primo effettivo impegno di Kate fosse il Trooping The Colour, esso si verificherebbe ben 6 settimane dopo la Pasqua, allungando a dismisura il tempo di recupero di Kate. La situazione è quindi più grave del previsto?