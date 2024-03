Google sta per cambiare il modo in cui chatti con gli altri: ecco come si attiva la nuova funzione

Cambierà per sempre il modo in cui chattate tramite Google. Ecco la nuova funzione rivoluzionaria e come fare per attivarla.

Google sta puntando da ormai qualche anno anche sulle piattaforme di messaggistica a suo carico. Con l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote alle varie WhatsApp e Telegram, sfruttando strumenti sempre più avanzati e funzionalità uniche nel loro genere. Che possano andare ad intercettare i bisogni degli utenti, spingendoli così ad abbandonare la concorrenza per potersi avvalere dei soli programmi di Big G.

E proprio in tal senso, sta per venire rilasciata una funzionalità molto interessante che arriva dalle parti di Mountain View e punta a cambiare per sempre il modo in cui siamo soliti chattare. Ecco di che cosa si tratta e cosa bisogna fare per poterla avere. Dopo averla scoperta nel dettaglio, anche a voi potrebbe balenare l’idea di iniziare ad usare le app di Google per poter messaggiare con amici, parenti e colleghi.

Google cambia tutto con i Messaggi: la nuova feature è pazzesca

Una feature a dir poco geniale e che vi tornerà utilissima. Se siete soliti utilizzare Google Messaggi, o se state valutando la possibilità di dargli maggior peso, allora è giunto il momento di scoprire qual è la grossa novità a cui Big G ha lavorato e che ora arriverà in versione stabile per tutti. Con una lunga serie di vantaggi che saranno pensati proprio per voi.

Secondo quanto riferisce Android Authority, infatti, presto Google Contatti andrà ad inserire alcune nuove funzionalità riguardanti l’interfaccia utente. Consentiranno di rimuovere il menu ad hamburger e di aggiungere un widget pazzesco. Il quale, tra le altre cose, darà modo di mostrare i messaggi recenti dall’anteprima, senza dover aprire la conversazione vera e propria.

E non solo, perché sarà anche possibile godere di alcune icone rapide per poter chiamare e mandare messaggi al contatto scelto. Tutto quello che servirà è consentire l’accesso alle notifiche per l’app Contatti, così che il tutto inizi a funzionare come da programma. Si tratta di una novità parecchio interessante e che riguarda un servizio non sempre ritenuto così importante come oggi dal team di sviluppatori di Mountain View. Al momento il tutto è in fase di test ed è stato svelato da GappLeaks su Telegram, ma probabilmente già nelle prossime settimane avremo più novità riguardanti il possibile rollout globale per tutti gli smartphone.