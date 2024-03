Troppi malati nella Famiglia Reale, ecco cosa si dice

Troppe persone malate nella famiglia Reale? Di recente le cose per gli inglese si stanno mettendo davvero molto male. Un dettaglio non sfugge.

Si torna a parlare della famiglia reale inglese, la stessa che negli ultimi mesi è finita molto spesso al centro dell’attenzione per i troppi malati presenti al suo interno. Le notizie di recente non sono per nulla state positive e se a queste si aggiungono anche i dissidi con Harry, il quadro è completo.

Si comincia con Kate Middleton, la salute della Principessa del Galles continua a tenere tutti con il fiato sospeso, dopo il delicato intervento all’addome, della donna non si è più saputo nulla e come se non bastasse, pare che il so allontanamento dalla scene, possa proseguire fino al mese di Giugno.

E anche la prima foto della principessa dopo l’intervento apparsa su Tmz e rilanciata in tutto il mondo ha scatenato qualche voce complottista. Ma entriamo nel vivo della questione per capire meglio come stanno le cose.

Royal Family, come sta davvero Kate Middleton?

Insomma, se da un lato continuano a preoccupare anche le condizioni di Re Carlo, a cui è stato diagnosticato un tumore, che lo sta costringendo non solo a curarsi ma a evitare moltissime apparizioni pubbliche e moltissimi impegni istituzionali, al cui posto si alternano il Principe William e la Regina Camilla.

Dall’altro, il fulcro centrale dell’attenzione è quello rivolto a Kate Middleton, nelle ultime ore una teoria sosteneva che la Principessa si fosse fatta vedere all’interno di una Audi 4×4 al fianco della madre, ma in realtà pare che la persona in questione non sia Kate ma Pippa, la sorella. E non finisce qua, ci sta anche qualcuno pronto a scommettere che la persona nella macchina, sia una sosia di Kate.

Un atto portato in scena per cercare di bloccare le illazioni della stampa e per tranquillizzare l’opinione pubblica britannica che con Re Carlo malato e la principessa lontano dai riflettori teme un crollo della monarchia. Insomma una situazione davvero incresciosa che per il momento non pare sul punto di migliorare.

Una cosa, ad ogni modo è certa, per la monarchia britannica le cose non sono cosi positive, per lo meno per quello che concerne la famiglia e la loro salute. La speranza è che tutto, quanto prima, possa tornare nei ranghi e nella normalità. Non resta che attendere.