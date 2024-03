Charlotte Casiraghi, quello che ha fatto per dimenticare (in fretta) Dimitri lascia tutti senza parole

Charlotte Casiraghi sembra aver voltato pagina abbastanza velocemente dopo la fine della sua relazione con Dimitri Rassam, sposato soltanto nel 2019, da cui aveva avuto il secondo figlio Balthazar, nato nell’ottobre 2018.

Charlotte Casiraghi sembra aver preso l’irrequietezza in amore da sua madre Carolina. La secondogenita della Principessa di Hannover, infatti pare non avere pace e persino il matrimonio recente con Dimitri Rassam, con cui è convolata a nozze nel giugno del 2019, sembra non averle dato la serenità che cercava.

D’altronde Charlotte – nonostante la ricchezza e i fasti di una vita tra Principato di Monaco e Parigi – non ha avuto una vita semplice, avendo perso l’amatissimo papà Stefano nel 1990, quando aveva 30 anni, in un incidente nautico. Charlotte e i suoi fratelli, che all’epoca avevano quattro, sei e tre anni, hanno vissuto senza il padre, con una mamma che ha dovuto superare l’enorme dolore per la perdita dell’amore più importante.

Charlotte ha avuto sicuramente due storie fondamentali: la prima con l’attore franco marocchino Gad Elmaleh, da cui ha avuto Raphael di 10 anni e appunto Rassam, produttore cinematografico, che nel 2018 le ha dato il secondo figlio Balthazar. Sembrava un amore da favola, visto che i due si sono appunto sposati nel Principato di Monaco con una festa da mille e una notte. Ora invece questo incantesimo si è rotto, pare per l’incompatibilità di impegni di Dimitri, inconciliabili con la gestione famigliare. La principessa ha comunque deciso di voltare pagina, visto che la crisi era in atto da tempo, e a dedicarsi ad un nuovo amore.

Charlotte Casiraghi: ecco cos’ha fatto dopo aver lasciato Dimitri

Secondo il gossip d’Oltralpe la nobile Charlotte avrebbe già un nuovo amore: si tratterebbe dello scrittore Nicolas Mathieu, 45 anni, famoso in patria per il libro “Aux animaux la guerre” da cui è stata tratta una serie tv. Come riportato dal settimanale Gente, infatti, i due si sarebbero incontrati a Parigi nella residenza della principessa (in cui aveva già portato l’ex marito all’inizio della loro relazione nel 2017, come testimonia sempre la rivista).

Mathieu è arrivato nel pomeriggio del 16 febbraio e vi è rimasto per tutta la notte, uscendo alle 16.30 del giorno dopo con un borsone portato evidentemente per valigia. Charlotte è uscita dallo stesso portone circa una mezz’ora dopo, alle 17, fortemente contrariata perché un paparazzo l’ha colta di sorpresa.

Fino a quel momento, infatti, non c’erano prove tangibili della nuova relazione della secondogenita di Carolina, fresca appunto di separazione. Certo, si rumoreggiava, ma senza evidenze si trattava soltanto di chiacchiere da bar. Invece pare proprio che tra i due sia nato – se non un amore – almeno un inizio di qualcosa che è ancora troppo presto per definire importante. Sicuramente speriamo che sia la volta buona.