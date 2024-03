Costantino Vitagliano, nuova drammatica confessione dopo la scoperta della malattia

Dopo aver scoperto di soffrire di una terribile malattia, Costantino Vitagliano fa un’altra rivelazione che lascia tutti senza parole.

Il nome di Costantino Vitagliano era uno dei più chiacchierati durante l’inizio degli anni 2000, ossia molto più precisamente nel 2003 quando partecipò al dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Nell’ultimo periodo è tornato ancora una volta nel piccolo schermo, di fronte a Silvia Toffanin, nel momento in cui ha svelato che questo è un periodo per nulla positivo a causa di una malattia che lo ha colpito. Ma ecco che spunta anche un altro dettaglio dopo questa sua terribile confessione. Vediamo di cosa si tratta.

Un’altra drammatica confessione per Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano è nato il 10 giugno del 1974 e quindi, quest’anno spegnerà 50 candeline. Cresce all’interno di una famiglia umile nel quartiere milanese di Calvairate e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo solo dopo aver fatto diversi altri lavori tra cui elettricista, barista, ragazzo immagine e spogliarellista.

Dopo aver lavorato come valletto in emittenti televisive private, ottiene la fama nel 2003 quando decide di mettere piede nello studio di Uomini e Donne. Nel 2008 però abbandona la scuderia di Lele Mora a causa dello scandalo Vallettopoli. Visto che Vitagliano era un uomo ancora ben voluto, nel 2010 prende parte ad un gran numero di programmi televisivi in qualità di concorrente e opinionista.

L’abbiamo visto infatti nella prima edizione del Grande Fratello vip, in Avanti un altro! Pure di sera, Pomeriggio 5, e Non sono una signora. Insomma, intorno a Costantino Vitagliano c’è sempre stato un gran parlare sia per la sua vita sentimentale che per quella lavorativa. Nell’ultimo periodo, l’attenzione è tornata ancora una volta su di lui a causa di una rivelazione che ha fatto di fronte a Silvia Toffanin.

In quest’occasione ha parlato di una terribile malattia che lo ha colpito e con cui adesso si trova a fare i conti. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha lasciato il programma Uomini e Donne insieme ad Alessandra Pierelli, donna con cui ha vissuto due anni molto intensi. In seguito ha avuto una relazione con una modella italiana, Linda Santaguida mentre nel 2013 ha iniziato una relazione con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani.

Ed è da questo amore che è nata anche una figlia, la piccola Ayla. Nel 2020 invece lo abbiamo visto insieme ad una ballerina, la celebre Luba Mushtuk, mentre in seguito altri gossip hanno affermato che Vitagliano ha avuto anche un flirt con Irene Casartelli. Al momento pare però che sia single.

Infatti è proprio a questo riguardo che Costantino Vitagliano fa un’altra rivelazione. È lui stesso ad aver scritto su Instagram: “Non sono single perché non riesco a trovare nessuno, sono single perché ogni volta che mi concentro su qualcuno mi mostrano esattamente perché sto meglio da solo”.