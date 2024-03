Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: un segreto dietro la scelta della data – Video

C’è un motivo se Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di sposarsi proprio nel 2024, a svelarlo ci pensa la splendida influencer sui social.

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia procede a gonfie vele e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. I due pronunceranno il tanto atteso e fatidico ‘si’ ad ottobre e hanno scelto la Campania per celebrare uno dei giorni più importanti della loro vita.

In moltissimi ricorderanno sicuramente che la loro relazione è nata durante la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia l’intesa per molti fu palese sin dall’inizio, pian piano si sono anche innamorati ed è stato impossibile nascondere ciò che provavano. Il primo bacio è scattato davanti alle telecamere e ha fatto sognare moltissimi fan, questi già da un po’ facevano il tifo per loro e continuano a sostenerli dopo anni.

Dopo il reality Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono più separati, la convivenza è arrivata quasi subito e da poco più di due anni sono diventati genitori del piccolo Gabriele, un’emozione enorme per entrambi che li ha uniti ancora di più. Qualche tempo fa si vociferava di una presunta crisi, loro hanno però messo a tacere i pettegolezzi mostrandosi più complici e innamorati che mai sui social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi, lei svela il segreto dietro la scelta della data

Il noto volto di Forum ha stupito la sua splendida compagna a Capodanno con una romantica proposta di nozze che l’ha davvero emozionata, per chiederle di sposarlo ha coinvolto anche il piccolo Gabriele e ciò ha reso il tutto ancora più speciale.

Mancano pochi mesi al loro tanto atteso matrimonio e al momento si stanno dedicando ai preparativi delle nozze, più volte Clizia Incorvaia ne ha parlato con i suoi tantissimi e affezionati fan. Sul suo profilo Instagram è molto amata e seguita, ad oggi conta 792mila follower e li rende sempre partecipi della sua quotidianità.

Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram la favolosa influencer ha svelato il segreto che si nasconde dietro la scelta della data. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che il 2024 è un anno favorevole per sposarsi perché 2+2+4= 8 che capovolto diventa il simbolo dell’infinito.

Clizia Incorvaia ha poi continuato dicendo che oltre ad essere il numero dell’abbondanza e della ricchezza lega lei e il suo futuro marito perché il loro primo bacio è il loro simbolo infinito.