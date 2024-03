Alimenti che creano il buonumore: sono 11 da portare ogni giorno a tavola

In questo articolo parliamo di alimenti che creano buonumore. Eccone una lista di 11 che non dovrebbero mai mancare in tavola.

Il pasto è forse uno dei momenti più belli della giornata. Ci si può finalmente sedere a tavola, consumare qualcosa di gustoso che fa bene al corpo e anche all’umore.

Soprattutto quando lavoriamo o studiamo, abbiamo bisogno di ricaricarci e l’alimentazione ha un ruolo cruciale in questo, in quanto mangiando sano si ottengono le energie necessarie per essere più scattanti e produttivi. Naturalmente, senza rinunciare al gusto e alla bontà degli alimenti.

I momenti del pranzo, della colazione, della cena, sono tutte occasioni conviviali, in cui si tende a stare con altre persone, amici, familiari o colleghi. Il cibo è un autentico collante che porta a socializzare, ma è anche influente sull’umore della persona, e questo aspetto non può essere ignorato.

Quando si mangiano alimenti che fanno bene all’umore, la giornata cambia in meglio, perché si è più sereni, si ha voglia di fare più cose, ci si sente energici. Ecco perché a tavola è importante optare per alimenti che possano stimolare la produzione di endorfine, il che ci renderebbe felici, rilassati. E quando l’essere umano è di buonumore, può fare davvero grandi cose.

Alimenti che creano buonumore: gli 11 cibi che non possono mancare sulla tua tavola

Tra gli 11 alimenti che possono creare buonumore e che sono ottimi da portare in tavola c’è sicuramente il peperoncino.

Quando è possibile consumarlo, è un valido aiuto per rilasciare endorfine in modo naturale, influenzando positivamente il sistema nervoso. Basta qualche goccia di olio al peperoncino, magari in una buona insalata per fare il pieno di buonumore.

Cacao e cioccolato sono da sempre amici del buonumore, aiutano nel prevenire ictus e anche lo stress. Oltre a essere gustosi sono anche benefici, nelle giuste quantità, dando forza e vigore per affrontare la giornata. Le noci sono un alimento da inserire nella propria dieta, in quanto in sé hanno Omega 3, acido folico, vitamina B6. Migliorano l’umore e sono perfette anche per le nostre insalate, ma attenzione a non esagerare perché sono caloriche.

Alleate dell’umore sono anche le verdure a foglia verde, che rilasciano endorfine e aiutano a combattere l’ansia. Altro alimento che svolge questa funzione è la banana, che contiene fibre, vitamine, potassio, sali minerali. I suoi componenti sono in grado di combattere cali di energia.

Le lenticchie sono perfette per stimolare la produzione di buonumore, stimolando le dopamine tramite la tirosina, mentre i mirtilli sono utili al cervello per abbassare i livelli di stress. Ottimi da portare in tavola per stimolare il buonumore sono anche patata dolce, pomodori e spinaci.