Il cioccolato fa dimagrire: sorprendente ricerca tedesca spiega come mangiarlo per tornare in forma

Secondo quanto è emerso da una ricerca scientifica tedesca, il cioccolato fa dimagrire. Sveliamo i segreti per poter tornare facilmente in forma

Già diversi dietologi lo inquadravano come alimento sicuro da poter inserire all’interno di una dieta dimagrante, ma più il tempo avanza e più aumentano le ricerche scientifiche tendenti a svelarne la reale efficacia.

Questa volta, a enunciarsi in merito è stato uno studio tedesco che certifica ulteriormente l’azione benefica del cioccolato sul corpo umano, giacché è in grado di far tornare in forma chiunque lo assuma.

Per arrivare a uno stato fisico più idoneo, però, vi saranno da seguire dei consigli fondamentali, i quali si ergono sulle quantità di dosaggio idonee a tale scopo. Gli studiosi dell’Istituto di Dietetica e Salute del Meinz hanno affermato che il cioccolato amaro e nero può essere inserito all’interno di una dieta povera di zuccheri.

Addirittura, è un elemento fondamentale che tende ad accelerare il processo di dimagrimento. Inoltre, è in grado di ridurre il colesterolo cattivo all’interno del sangue e di diminuire l’assorbimento del glucosio. Infine, mangiarne può dare benefici all’umore, perché è un potentissimo antistress. Per essere precisi, però, ad avere queste buone caratteristiche è il cioccolato nero extra-fondente, quindi non le altre categorie.

Dimagrire mangiando cioccolato

La capacità di tipo snellente che possiede questo buonissimo alimento deriva da un mix molto particolare di antiossidanti. Si tratta dei composti bioattivi definiti polifenoli, ma anche la caffeina e la teobromina hanno il loro ruolo determinante nell’azione dimagrante. Sono diversi gli effetti benefici che il cioccolato fondente e nero offre al corpo umano, anche perché è in grado di contrastare la produzione dei radicali liberi, quindi l’invecchiamento cellulare della pelle.

La dose giusta da ingerire quotidianamente di cioccolato nero extra-fondente è pari a 40 grammi circa. Se abbinati a una dieta giusta e con pochi carboidrati, è in grado di far perdere anche il 10% in più.

Attenzione, però, perché cioccolato al latte, quello bianco e quello contenuto all’interno degli snack non è benefico per chiunque desideri perdere del peso. Inoltre, vi sono delle controindicazioni, ossia quelle riguardanti a chi soffre di gastrite, i quali debbono evitare di consumarlo, come anche per chi soffre di colon irritabile, ulcera e reflusso gastroesofageo.

Per tutti gli altri, meglio evitarne un ingerimento eccessivo, giacché può provocare dolori di pancia e anche dissenteria. In gravidanza, allattamento, diabete, osteoporosi e stati d’ansia è meglio limitarne il consumo.