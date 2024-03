Ex vippona in dolce attesa: l’indizio non sfugge ai fan

I follower di una delle ex concorrenti del “Grande Fratello” hanno notato immediatamente che è incinta: ma di chi si tratta?

Nelle ultime settimane, i follower e i sostenitori di una ex concorrente del noto reality show si sono accorti di un particolare inaspettato. L’ex gieffina del “Grande Fratello” potrebbe, infatti, essere in dolce attesa. Ma sarà veramente così? E di chi si tratta?

La neo-mamma è stata una della partecipanti alla quinta edizione della versione VIP del programma televisivo di Mediaset “Grande Fratello”.

La quinta edizione del “Grande Fratello VIP” è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre 2020 al 1 marzo 2021. Per il secondo anno consecutivo, la conduzione era stata affidata ad Alfonso Signorini, mentre il cantante Pupo e la show-girl Antonella Elia hanno preso parte in qualità di opinionisti. La durata di quella stagione del reality show è stata di 169 giorni. Il programma è stato vinto da Tommaso Zorzi.

Alla quinta edizione del “Grande Fratello VIP”, hanno preso parte oltre trenta concorrenti, tra cui l’attrice e cantante italiana Rosalinda Cannavò. Nata nel 1992 e di origini siciliane, Rosalinda è conosciuta dai suoi sostenitori anche con lo pseudonimo Adua del Vasco. Prima di partecipare al reality show, debutta sul piccolo schermo con “L’onore e il rispetto” e poi al cinema con il regista Carlo Vanzina. Durante il “Grande Fratello VIP” decide di farsi chiamare con il suo vero nome e si è classificata al settimo posto.

“Grande Fratello VIP”: una delle ex concorrenti è incinta?

Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello VIP”, Rosalinda Cannavò ha condotto il programma televisivo “Casa Chi”, in onda su Mediaset Infinity e Instagram. Mentre, nel febbraio 2022, ha pubblicato anche un singolo musicale, dal titolo “Sempre avanti”, pubblicato con un’etichetta indipendente. Infine, ha partecipato alla dodicesima edizione del programma “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti su RAI Uno.

Durante il “Grande Fratello VIP”, Rosalinda Cannavò ha conosciuto Andre Zenga, il figlio dell’ex portiere Walter Zenga e Roberta Termali. Dal 2021, Rosalinda e Andrea hanno dichiarato di avere una relazione sentimentale. Ma i due giovani innamorati stanno per diventare davvero neo-genitori? Lo sguardo attento di una delle sue follower ha notato che Rosalinda Cannavò segue un profilo Instagram per neonati. Questo indizio suggerirebbe, infatti, che l’attrice potrebbe essere incinta. O, quantomeno, che assieme al compagno stia pensando di avere un bambino.