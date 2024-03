Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? Spunta il terzo e clamoroso nome

Manca davvero poco all’inizio dell’Isola dei Famosi 2024 ed è stato annunciato il nome del terzo concorrente.

Tante sono le novità che riguardano l’Isola dei Famosi 2024. La trasmissione avrà una nuova conduttrice ma anche una nuova inviata e nuovi opinionisti.

Man mano, inoltre, vengono annunciati i nomi dei naufraghi. Di recente è stato dato il terzo e clamoroso nome che si affianca ai nomi dei due naufraghi che erano stati comunicati qualche tempo fa. Ecco di chi si tratta.

Chi è il terzo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

L’isola dei famosi è uno dei reality show più longevi della tv italiana e che fra poco inizierà con una nuova scoppiettante edizione.

Edoardo Franco è il terzo nome dei naufraghi dell’isola dei famosi 2024 che inizierà fra pochi giorni (Instagram @edoardofranco_masterchef12) – ilciriaco.it

Tante sono le novità attese per questa nuova edizione che dovrebbe iniziare in primavera. Prima di tutto non ci sarà più come padrona di casa Ilary Blasi. Alla conduzione, infatti, vedremo il debutto di Vladimir Luxuria che ha già partecipato al programma sia come concorrente (nell’edizione 6 nel 2008) che come opinionista (nell’edizione 8, nell’edizione 12, 16 e 17, rispettivamente nel 2011 e nel 2017, 2022 e 2023) che come inviata (nell’edizione 9 nel 2012).

Anche l’inviato Alvin verrà sostituito da Elenoire Casalegno mentre come opinionista ci sarà Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis che è stata già opinionista del Grande Fratello Vip. Grande attesa però è legata ai nomi dei naufraghi che raggiungeranno l’Honduras. Di recente sono stati annunciati i primi due. Si tratta di Joe Bastianich, noto al pubblico perché è stato un giudice di Masterchef e ha partecipato a Pechino Express, vincendo il programma.

Il secondo nome è quello dell’attrice di Sapore di sale e di altri film, Marina Suma. Ma poche ore fa è stato annunciato anche il clamoroso nome del terzo concorrente dell’isola dei Famosi 2024. Si tratta del vincitore di Masterchef Italia 2023 Edoardo Franco. Il 27enne di Varese ha fatto conoscere al pubblico e ai giudici la sua bravura in cucina, vincendo il programma e pubblicando il suo primo libro di cucina dal titolo Daje.

Diverse le sue comparse in tv, ad esempio a Stasera c’è Cattelan, dove ha persino mangiato degli insetti. In attesa di conoscere il cast completo dell’Isola dei Famosi 2024, già conoscendo i nomi di questi tre primi concorrenti, siamo sicuri che ne vedremo delle belle.