Karina Cascella ingrassata? Outfit sportivo e fisico in mostra: così zittisce gli haters – Video

Sui social Karina Cascella si mostra con qualche chilo in più in tenuta sportiva? L’ex opinionista replica e zittisce gli hater, cosa ha detto su Ig.

Per molti anni Karina Cascella ha vestito i panni di opinionista sul piccolo schermo, a farle ottenere un’incredibile visibilità è stato Uomini e Donne. Maria De Filippi la scelse come opinionista in seguito alla sua partecipazione a Vero Amore, con il suo modo di fare e il suo particolare carattere non è mai passata inosservata in trasmissione.

Dopo il noto dating show la nota opinionista per anni è stata una presenza fissa nei salotti di Barbara d’Urso, ad un certo punto però è sparita dalla televisione. Ai suoi seguaci aveva spiegato che era stata lei stessa a volersi prendere una pausa durante la pandemia perché temeva di mettere a rischio la sua famiglia, da quel momento però non è più tornata sul piccolo schermo.

Insieme al compagno Max e ad altri soci Karina Cascella ha aperto un ristorante a Bergamo, il ‘Matambre’, che le sta facendo provare non poca soddisfazione. Oggi la sua vita è molto cambiata ma in più occasioni ha rivelato che tornerebbe in televisione se le offrissero un ruolo che potrebbe interessarla. In questi anni però le hanno solo chiesto di partecipare ai reality e lei non ha nessuna intenzione di farlo. Dalla tv è lontana da anni ma sui social aggiorna quotidianamente i suoi tantissimi fan, sul suo profilo Instagram è seguita da 1milione di follower.

Karina Cascella si mostra mentre si allena, è ingrassata? Lei sbotta sui social

Di recente molti fan le hanno chiesto di mostrare i suoi allenamenti e lei lo ha fatto, ha infatti pubblicato alcuni video che la ritraggono in tenuta sportiva mentre si allena in palestra. Come al solito le critiche non sono mancate, c’è chi le ha subito fatto notare che è ingrassata.

Karina Cascella ha davvero qualche chilo in più? Nell’ultimo periodo si sta allenando con costanza e i risultati sono pazzeschi, tutte le volte che si mostra infatti fa girare la testa a tutti coloro che la seguono e la amano. Con l’outfit sportivo sembrava essere ingrassata, ma la realtà è un’altra, a spiegarla è stata lei stessa.

Chiaramente infastidita l’influencer ci ha tenuto a fare chiarezza per gli ‘ignoranti’ che hanno commentato con insulti i suoi presunti kg in più. Innanzitutto ci ha tenuto a precisare che anche se fosse ingrassata c’è sempre rimedio per i kg in più, invece per i neuroni mancanti non c’è nessuna soluzione.

Karina Cascella ha poi spiegato che il pantaloncino che indossava è enorme ed è fatto apposta in questo modo, gonfio per svolgere correttamente la sua funzione. A parer suo non ci sarebbe dovuto essere bisogno di spiegarlo ma pensa che alcuni sono talmente ignoranti che non si può fare nulla.