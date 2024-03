Multe, dopo quanto puoi non pagarle più

Multe, in quali casi e dopo quanto tempo puoi non pagarle più: ecco tutto quello che c’è da sapere non commettere inutili errori.

Prendere una multa è sempre una bella seccatura! Tuttavia, ci deve servire da promemoria per evitare di commettere di nuovo quella stessa infrazione. Inoltre, se si paga entro 5 giorni a partire dal giorno successivo alla data di notifica o di contestazione del verbale si può usufruire di uno sconto del 30% sull’importo.

Ad ogni modo, sono in pochi a sapere che ci sono alcuni casi in cui è possibile non pagare una multa. Scopriamo quindi nel dettaglio quali sono i termini e le condizioni per poter evitare di procedere con il versamento della somma.

Dopo quanto tempo è possibile non pagare più una multa

Come abbiamo anticipato poco fa, ci sono dei casi in cui è possibile non pagare una multa per violazione del Codice della Strada. A tal proposito, non tutti sanno che anche queste sanzioni sono soggette a prescrizione. Trascorsi quindi i termini, il diritto ad esigere gli importi si estingue e il soggetto che ha commesso l’infrazione non è più temuto al pagamento. Ma nel concreto dopo quanto tempo è possibile non pagare più una multa?

Prima di rispondere alla domanda, è bene tenere a mente che una sanzione elevata può non essere pagata anche qualora siano stati superati i termini per la notifica. Vale a dire il periodo che va dal momento in cui si commette l’infrazione alla notifica della multa stessa. Si ricorda nello specifico che 90 giorni è il termine legale entro cui deve avvenire la notifica delle multe stradali. L’arco temporale parte dal giorno successivo a quello dell’accertamento e termina il novantesimo giorno incluso.

Superati i 90 giorni la multa può essere considerata nulla. Tuttavia, questo passaggio non avviene in maniera automatica, ma bisogna presentare il ricorso nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Pertanto, solo dopo la pronuncia del Prefetto o del Giudice di pace si potrà essere davvero sicuri di non dover pagare più la somma dovuta.

Tornando invece al discorso della prescrizione, le multe stradali ‘scadono’ dopo 5 anni a partire dall’ultima notifica. Ciò significa che se il guidatore non riceve alcuna notifica entro 60 mesi dall’infrazione non dovrà più pagare la sanzione poiché caduta in prescrizione, come stabilito all’articolo 209 del Codice della Strada.

Insomma, ora che sai esattamente quali sono i termini e le condizioni perché una multa non venga più pagata potrai essere sicuro di non commettere errori.