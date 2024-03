Uomini e Donne, nessuna come Gemma Galgani: shorts e gambe in mostra a 74 anni, che fisico

La dama Gemma Galgani stupisce tutto il parterre maschile con la sua sfilata: che fisico mozzafiato anche a settant’anni.

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi, viene trasmesso dal 1996 su Canale 5. Il format prevede, per l’appunto, che donne e uomini alla ricerca del vero amore si frequentino durante il corso della trasmissione.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione per poter incontrare e conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata introdotta l’idea del “Trono Over”, in cui i protagonisti sono partecipanti over quaranta.

Una delle protagoniste storiche del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, la dama di Torino è stata corteggiata e ha corteggiato molti cavalieri. Tuttavia, ha regalato a tutto il pubblico di “Uomini e Donne” tantissimi momenti e scene esilaranti, imbarazzanti, in particolare grazie alla complicità di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, non ha quasi mai apprezzato quello che fa Gemma all’interno del programma: la pensano diversamente praticamente quasi su tutto.

Gemma Galgani (classe 1950) è originaria di Torino. Fin da bambina, il suo sogno era quello di diventare una ballerina di danza classica, ma purtroppo è rimasto irrealizzato. Tuttavia, è riuscita a lavorare per diversi teatri sul territorio regionale nel settore organizzativo e amministrativo. Gemma ha trovato l’amore da giovane, infatti si è sposata all’età di 23 anni. Il matrimonio dura pochissimo: solamente sei mesi. Il divorzio avviene a causa della troppa gelosia del marito.

“Uomini e Donne”: Gemma colpisce, tutti i suoi effetti speciali

Nel corso della puntata di “Uomini e Donne”, andata in onda giovedì 7 marzo, le dame del parterre femminile si sono esibite in una classica sfilata. Il tema scelto era quello “ti stupisco con effetti speciali”. Ogni dama, infatti, doveva interpretare la tematica individuata dagli autori del programma per stupire e colpire i cavalieri. Il parterre maschile, infatti, vota le sfilate per decretare una vincitrice. Che cosa avrà combinato la dama di Torino?

Dopo Barbara De Santi vestita da sposa, è arrivato il turno di Gemma Galgani che è famosa per aver realizzato sfilate eccentriche. Nella clip di apertura, Gemma racconta che lei ama sorprendere il suo uomo e che il suo amore è sempre un regalo prezioso da donare a chi la ama. Inoltre, è convinta che nel momento il cui troverà il vero amore, saprà benissimo come convincerlo. Successivamente, inizia la sfilata: Gemma si presenta con una bombetta in testa e un lungo cappotto. Il tutto accompagnato da una musica lenta e dolce.

Improvvisamente, la musica cambia e Gemma si toglie cappello e cappotto, rimanendo in giacca, cravatta camicia e shorts. Dopo essersi tolta la giacca, ammiccando sensualmente al parterre maschile, inizia a giocare con una sedia in un atteggiamento provocante. Nonostante l’età, il fisico di Gemma regge il confronto con moltissime altre dame del programma. Gli shorts hanno rivelato della gambe da paura che sono state particolarmente apprezzate da Silvio.