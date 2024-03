Quinto figlio in arrivo per l’ex Uomini e Donne? La 29enne svela la verità – Video

Uomini e Donne, quinto figlio per l’ex protagonista? La 29enne svela la verità, il video ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco i dettagli della vicenda.

Uomini e Donne va in onda ormai da oltre 20 anni e in tutte queste edizioni sono nate tantissime coppie che hanno conquistato il pubblico. Alcuni sono ancora oggi uniti e innamorati, mentre per altri l’amore è terminato col tempo, o magari subito dopo l’uscita dal programma. Ciò non toglie, però, che i fan del dating show continuino a seguirli sui social perché curiosi di scoprire le novità sulle loro vite lavorative e sentimentali.

Tra le coppie che resistono ancora oggi è impossibile non menzionare Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono sposati e hanno avuto 3 bambine. Anche Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno costruito una splendida famiglia e sono genitori di 3 maschietti. Due sono invece i figli nati dalla relazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, e lo stesso è stato anche per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che si sono sposati e sono ancora innamoratissimi.

Nelle ultime settimane i fan si interrogano sempre più su una coppia in particolare, convinti che ci sia un altro figlio in arrivo, addirittura il quinto! La 29enne ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza proprio in queste ore, svelando finalmente la verità in un video che ha lasciato tutti a bocca aperta. Siete curiosi di saperne di più?

Uomini e Donne, quinto figlio in arrivo per l’amatissima coppia? Ecco la verità, il video ha lasciato tutti a bocca aperta

Tra le tantissime coppie che sono nate negli anni a Uomini e Donne, ce ne sono alcune che sono riuscite a costruire insieme una splendida famiglia e che ancora oggi sono seguitissime sui social. Beatrice Valli e Marco Fantini sono sicuramente un esempio lampante. I due, che si sono conosciuti e innamorati nel 2014, sono genitori di 3 splendide bambine, Bianca, Azzurra e Matilda.

Non solo però, perché Beatrice aveva già un figlio all’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandro, nato da una sua precedente relazione. Con 4 bambini e un matrimonio da favola celebrato il 29 maggio del 2022, Beatrice e Marco sono davvero una coppia meravigliosa, ma nelle ultime settimane tanti si chiedono se per loro sia in arrivo il quinto figlio.

Nel rispondere alle domande dei suoi fan, Beatrice ha fatto chiarezza su Instagram e in un video ha svelato tutta la verità: “Io e il Marchini stiamo bene così, il nostro l’abbiamo fatto e ora con 4 bambini la gestione diventa abbastanza complicata”, ha detto l’ex corteggiatrice. “Lui era sicuro del quarto, poi io ci tenevo e quindi abbiamo fatto Matilda, siamo contentissimi e l’abbiamo voluta, ma ora stiamo bene così”.

Non è finita però, perché prima di chiudere il video Beatrice ha aperto comunque un piccolo ‘spiraglio’: “Oggi però Marchini ha risposto a una domanda dicendo ‘quando smetteranno di dirci ce ne sarà un altro, allora sarà veramente finita’, quindi secondo me ce ne sarà un altro”, ha ironizzato, scoppiando poi a ridere quando ha visto l’espressione di suo marito.

“Ora mi uccide”, ha scherzato Beatrice. “Stammi lontana”, ha chiosato Fantini con altrettanta ironia. Il video, dunque, ha lasciato un pizzico di speranza ai fan che vorrebbero vedere la famiglia Fantini allargarsi ancora di più, anche se a quanto pare sia Beatrice che Marco sono abbastanza convinti di fermarsi così. Voi che dite, il quinto figlio arriverà prima o poi?