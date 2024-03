Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: il gesto estremo dopo Uomini e Donne

Dopo l’uscita dal programma “Uomini e Donne”, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non vivono ancora insieme. Che cosa sta succedendo?

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinato al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Oltre a Gemma Galgani e Ida Platano, che ricopre il ruolo di tronista, un’altra importante dama del “Trono Over” è Roberta Di Padua. Quest’ultima è stata una presenza costante nel parterre femminile da più di cinque anni. Nata nel 1983, vive a Cassino ed è originaria della provincia di Frosinone, è mamma del piccolo Alex, di sette anni. Prima della sua partecipazione al dating show di Canale 5, Roberta ha principalmente lavorato in qualità di assistente di un personaggio politico della Regione Lazio.

Circa un mese fa, Roberta Di Padua si è lasciata convincere da Alessandro Vicinanza ad uscire dal programma. Il cavaliere, infatti, era sicuro e convinto di provare una forte attrazione per la dama laziale e ha iniziato a corteggiarla nuovamente, dopo essere ritornato all’interno del programma. Nonostante l’iniziale titubanza, Roberta si è resa conto che tra loro due poteva nascere una bella storia d’amore e ha deciso di seguire Alessandro fuori da “Uomini e Donne”.

Dopo “Uomini e Donne”: Roberta ai fornelli per Alessandro

Ma dopo diverse settimane fuori dal programma, come procede la relazione sentimentale tra Alessandro e Roberta? Sono stati diversi i pettegolezzi riguardo al fatto che la coppia sarebbe durata poco, così come predetto dall’opinionista Gianni Sperti. Infatti, molti pensano che la coppia potrebbe essere già in crisi. Tuttavia, dalle foto e dai video pubblicati sui profili social di Alessandro e di Roberta, i due si mostrano felici e affiatati.

In particolare, l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” dichiara in un video di essere estremamente contento e soddisfatto di aver trovato finalmente una compagna che lo sappia prendere anche per la gola. Infatti, Roberta viene ripresa mentre è ai fornelli intenta a cucinare piatti prelibati per il suo cavaliere. Roberta vuole coccolare e dimostrare il suo amore anche attraverso i piccoli gesti della vita di tutti i giorni: come per esempio preparare un buon piatto di risotto al radicchio e di scaloppine di pollo.

Dal video si scopre, dunque, che Alessandro e Roberta stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, condividendo sempre di più la vita di tutti i giorni. Probabilmente, la coppia sta muovendo i primi passi verso una futura convivenza.