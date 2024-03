È diventata virale una foto in campagna che ritrae Barbara D’Urso in versione contadina.

Non è passato inosservato un post, con tanto di dedica speciale, pubblicato sui social network dalla nota conduttrice Barbara D’Urso. Ecco cosa ha scritto.

Presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione si rivela essere una valida alleata di chi desidera trascorrere dei momenti di relax, mentre si resta comodamente sdraiati sul divano. Tanti, d’altronde, sono i programmi tra cui scegliere e poter così assecondare i propri gusti. A mettersi all’opera per rendere tutto questo ci pensano, ovviamente, i vari addetti ai lavori.

A partire da dietro le quinte fino ad arrivare a coloro che entrano, virtualmente, nelle nostre case, sono davvero molte le persone che lavorano per offrire dei contenuti in grado di allietare il pubblico. Proprio quest’ultimo finisce spesso per affezionarsi ad alcuni volti del piccolo schermo, tanto da decidere di seguire i loro artisti e conduttori preferiti anche sui social.

Barbara D’Urso in versione contadina, la foto in campagna è virale: fan in visibilio

Ne è un chiaro esempio Barbara D’Urso, nota conduttrice e attrice che è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo e delle soddisfazioni. Da qualche mese lontana dal piccolo schermo, è di recente tornata in TV grazie a un’intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier a Domenica In.

Qui ha ricordato la scomparsa della sua mamma, dell’orgoglio per i suoi figli e della sofferenza che ha provato, e continua a provare, a causa dell’addio a Mediaset. Un ritorno particolarmente gradito, con molti che si chiedono quando Barbara D’Urso tornerà a lavorare in televisione. In attesa di scoprire quale sarà il futuro professionale dell’apprezzata conduttrice, i suoi tantissimi fan continuano a seguirla sui social. Proprio qui la D’Urso ha pubblicato, in occasione della Festa delle donne, uno scatto che non è passato inosservato.

Ritratta in compagnia della sua amata nipote, la presentatrice ha voluto dedicarle un messaggio speciale, con tanto di auspicio e lezione di vita. A corredo dello scatto, infatti, ha scritto: “Non mollare mai… Combatti, ma sempre onestamente, per inseguire tutti i tuoi sogni. Imparerai presto che non è sempre semplice essere donna ma anche che può essere bellissimo. Dai e pretendi rispetto, sempre e con chiunque, senza paura“. Parole che hanno colpito dritto al cuore molte persone, con tantissimi follower che non hanno perso l’occasione per riempirla di like e commenti di apprezzamento.