Ti cancellano in un lampo: questi segni zodiacali dimenticano in fretta chi li ferisce

Si tratta di indole, attitudine o più semplicemente, pura forza interiore: questi segni zodiacali sono più portati di altri a dimenticare le persone.

Quando ci si lascia con una persona che ci ferisce nell’anima, noi tutti reagiamo diversamente, ognuno in base ai propri pensieri e anche al proprio carattere. Porre fine ad una storia d’amore importante può far male a chiunque, ma la vera forza sta nel saper affrontare la cosa.

Soffrire, dal canto suo, è umano; anzi, si tratta di una fase talvolta indispensabile per superare la frustrazione, ma alcune persone sembrano più brave delle altre nel rialzarsi in tempi record.

Ebbene sì, a darci uno spunto è anche stavolta l’astrologia, che secondo le sue note influenze astrali, è in grado di fare un quadro completo sulle attitudini di queste persone. Sebbene reagire ad una sofferenza in amore dipenda da diversi fattori come il vissuto, il contesto e il carattere di ogni singolo individuo, alcune caratteristiche sembrano accomunare tutti e tre i segni in questione, maestri indiscussi della frase: ‘chiusa una porta si apre un portone’.

I 3 segni zodiacali che dimenticano in fretta i propri ex

In questo caso trattiamo di ex, ma questa attitudine pare accomunare questi segni in ogni ambito in cui provino una certa sofferenza o delusione verso qualcuno. Il Re indiscusso di questa dote è l’Acquario, il segno zodiacale a cui tornare indietro nel passato non sembra essere una sua opzione. La sicurezza in se stesso, infatti, lo porta ad andare avanti dopo una delusione, e quando una storia pare essere al capolinea, si fa pochi problemi a voltare pagina. In genere, i nati sotto questo segno colpiscono sin da subito il proprio partner poiché la loro indole è quella di dare il massimo in ogni relazione. Tuttavia, passano velocemente dal tutto al nulla.

Al secondo posto troviamo i Gemelli, coloro che amano chi si dedica appieno a loro. Nonostante entrino spesso in relazioni intense e stimolanti, la loro tendenza a odiare la routine, porta i nati sotto questo segno a stufarsi facilmente di chi è al proprio fianco. Questo non significa che non amino il proprio partner, ma la monotonia è la maggiore causa delle loro rotture. Per relazionarsi con loro è bene porre una certa attenzione: si potrebbe rimanere bruciati.

Infine troviamo l’avventuroso Ariete, che con la stessa tenacia con cui si lancia in nuove relazioni, potrebbe dimenticare la persona amata. Ebbene sì, la sua attitudine è quella di proteggere e dare il 100% al partner che si trova al suo fianco, ma non abbassa mai realmente la guardia sulla possibilità di un cambio di rotta. Ferire un Ariete significa perderlo realmente. Questo, se non si giocano le carte giuste prima che la sua attenzione sia rivolta altrove.