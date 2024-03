Amadeus non riesce a trattenere la commozione, pubblico sconvolto per quanto successo

Amadeus è un uomo molto sensibile e l’ha dimostrato ancora una volta. Il conduttore non è riuscito a trattenere la sua commozione di fronte a un pubblico sconvolto.

L’ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo è sempre più al centro dell’attenzione del pubblico, anche perché in molte occasioni si è dimostrato molto umano e a disposizione della gente.

Artista completo, negli ultimi anni l’abbiamo visto esprimersi ad altissimi livelli sul palcoscenico del Teatro Ariston. Ha dato una svolta al Festival aprendolo ai giovani e cambiando il modo di vedere questa manifestazione canora in modo innovativo e al passo coi tempi.

Dopo la fine della kermesse è continuata l’avventura di Affari Tuoi che sulla Rai lo vede conduttore sempre esplosivo e in grado di attirare l’attenzione del pubblico di casa. E proprio durante la trasmissione di Rai 1 Ama non è riuscito a trattenere la commozione di fronte a un episodio che è balzato agli onori della cronaca. Ora andiamo a vedere cosa è accaduto.

La commozione di Amadeus

In una delle ultime puntate di Affari Tuoi, Amadeus ha dimostrato grandissima commozione. Questo per una storia che ha stretto il cuore al pubblico da casa, pronto a commentare copiosamente sui social network.

Elisa, una concorrente in gara, ha raccontato che prese la decisione di partecipare allo show insieme al suo compagno, purtroppo scomparso nel 2021 per un tumore al cervello. La donna ha svelato: “Seguivo questo programma già quando ero ragazza. Successivamente ho iniziato a farlo in coppia con mio marito e poi anche con mia figlia. È stato proprio lui a convincermi a iscrivermi, dicendomi che mi avrebbe accompagnato”.

Ma non è diventato realtà: “Purtroppo nel 2021 è stato colpito da un glioblastoma, un tumore al cervello del quale si parla molto poco perché non colpisce tante persone. Non esiste una cura, non c’è via di scampo. È morto con la forma di tumore cerebrale più aggressiva”.

La donna ha vinto 75mila euro e la scelta decisiva è stata quella di prendere il pacco 14, numero a cui è legata perché è la data nella quale conobbe il suo compagno, che da poliziotto era intervenuto durante una rapina dove lei lavorava: “Ero in una banca di Parma come cassiera, i rapinatori avevano chiuso tutti i miei colleghi in bagno, lasciando solo me dato che conoscevo le combinazioni delle casseforti. la rapina è durata un’ora. Lì ho conosciuto lui”.

E proprio per chi soffre di glioblastoma ha deciso di far qualcosa, perché la donna ha deciso di donare parte del premio alla ricerca.