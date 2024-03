Un Posto al Sole, cosa accadrà il 13 Marzo: svolta per Clara e Eduardo e guai per Rossella

Nella puntata del 13 Marzo di Un Posto al Sole, stando alle anticipazioni, Clara e Rossella avranno a che fare con i loro sentimenti.

La prima puntata di Un Posto al Sole è andata in onda il 21 Ottobre del 1996. Da quel momento in poi, la soap di Rai 3 non ha fatto altro che crescere. A distanza di quasi 30 anni, gli ascolti sono ancora ottimi.

Anche le generazioni più giovani si sono appassionate alla storia dei personaggi e la trama è in continua crescita. Stando alle anticipazioni, gli episodi di questa settimana saranno piuttosto interessanti. I sentimenti, come sempre, prenderanno il sopravvento e alcune situazioni potrebbero sfuggire di mano.

Il 13 Marzo, in particolare, Clara e Eduardo andranno incontro a un cambiamento in piena regola, mentre Rossella sarà costretta ad affrontare una situazione piuttosto difficile che potrebbe cambiare totalmente la sua vita.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 Marzo: Clara rimarrà spiazzata

È impossibile rimanere indifferenti davanti a una soap come Un Posto al Sole. Le dinamiche travolgenti sono in grado di trasportare il pubblico all’interno della storia. I personaggi, nonostante il passare degli anni, hanno ancora molto da raccontare. Il loro continuo sviluppo sta continuando ad arricchire la trama. Amori e ostacoli, ovviamente, non mancano mai. Durante la puntata del 13 Marzo, tutti gli occhi saranno puntati su Clara e Eduardo. Anche Rossella avrà un ruolo non indifferente.

Manuela proverà a mettere un freno ai suoi sentimenti. Non sarà facile, ma cercherà di controllare la gelosia crescente in tutti i modi possibili. Purtroppo, la presenza di Valeria complicherà il quadro generale. Non potrà più negare di essere rimasta sconvolta dall’incontro tra Niko e l’ex fidanzata. Il ragazzo, inoltre, sembrerà non avere alcuna intenzione di prendere le distanze dalla ragazza. Tale consapevolezza darà vita a sentimenti decisamente negativi.

Nel frattempo, Clara si recherà in carcere per andare a trovare Eduardo. Nella sua vita, tante cose sono cambiate. Non potrà fare a meno, di conseguenza, di metterlo al corrente sulle ultime novità. L’uomo, tuttavia, avrà una reazione completamente inaspettata. Inoltre, le rivelerà di aver preso una decisione importante. Rossella, sempre più vicina alle nozze, invece, sarà grata ai suoi amici per la festa dell’addio al nubilato. Proverà a divertirsi e a godersi il momento. L’alcool, però, le farà un brutto effetto. A causa di alcuni bicchieri di troppo rischierà di cedere al suo cuore. Successivamente, i sensi di colpa emergeranno con tutta la loro prepotenza.