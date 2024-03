Chiara Nasti, nonostante la gravidanza non riesce a rinunciare al suo vizio: “Non me li toglie nessuno”

La gravidanza non la fermerà di certo: per Chiara Nasti, infatti, non è ancora arrivato il momento di riuscire a rinunciare a uno dei suoi vizi più grandi

È impossibile non conoscere Chiara Nasti: la giovane, infatti, fa parte proprio di quel gruppo di influencer che in un certo senso c’è da sempre e che, come tante altre insieme a lei, ha saputo cogliere il potenziale di internet e dunque dei social quasi sin dai suoi alberi. Proprio per questo motivo, infatti, ad oggi è senza dubbio una delle più iconiche e soprattutto conosciute.

Negli anni la sua figura e anche il suo lavoro sui social sono senza dubbio cambiati, insieme anche alle differenti fasi della sua crescita: ed è per questo, d’altronde, che ultimamente Chiara Nasti ha deciso di condividersi a 360 gradi con i suoi follower e dunque di mostrare anche l’andamento della sua seconda gravidanza.

Eppure, è proprio con la spontaneità e spesso un pizzico di innocenza che da sempre la contraddistingue, che nel corso delle ultime ore Chiara Nasti si è lasciata andare a una confessione in merito a un vizio a cui non riesce proprio a rinunciare nonostante il suo stato attuale.

Il vizio di Chiara Nasti in gravidanza

Come tutti noi ben sappiamo, infatti, la nota influencer italiana è incinta ed è entrata nel pieno della sua seconda gravidanza: come spesso accade, Chiara Nasti non sta mancando di condividere proprio questi momenti così importanti con tutti i suoi follower che ogni giorno la seguono, la incoraggiano e soprattutto la supportano. Ed è proprio con loro che, negli ultimi giorni e attraverso le sue stories Instagram, la donna si è lasciata andare a una confessione. Ma di cosa stiamo parlando e cosa, questo, ha a che fare proprio con la fase delicata che l’influencer sta attraversando? Per saperne di più, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi.

Insomma, nonostante spesso la gravidanza venga vista come un momento di profonda delicatezza e in cui, proprio per questo motivo, c’è la tendenza a privarsi di quelle che sono le solite abitudini (spesso non sempre molto salutari) di cui ci circondiamo nella vita di tutti i giorni, a volte è anche il caso di fare uno strappo alla regola. Certo, lo sappiamo tutti: l’alimentazione è di estrema importanza, così come fare attenzione non solo alle quantità ma anche a ciò che si decide di mangiare, eppure un piccolo vizio di tanto in tanto non guasta mai. A confessarlo è proprio Chiara Nasti, che confessa ai suoi follower di non riuscire a rinunciare proprio a uno dei suoi vizi.

Nella storia incriminata e da lei stessa postata, infatti, Chiara Nasti si mostra alla guida, con la sua immancabile borsetta rosa lucente ma soprattutto con un panino in mano pronto per essere mangiato. Uno scatto che avrò fatto sorridere tutti noi e a cui lei ha allegato una specifica frase: “I panini in questa gravidanza non me li toglie nessuno…”. Pare proprio che, tra le tante accortezze suggerite e di sicuro messe in atto, l’influencer non sia proprio riuscita a rinunciare a un piccolo vizio.