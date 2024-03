È inutile parlare dei tuoi problemi, mettono sempre loro al centro di tutto: sono i segni più narcisisti dello Zodiaco

Con queste persone c’è poco da fare: metteranno loro stessi sempre al centro dell’attenzione, ignorando tutto quello che hai da dire tu.

Al mondo esistono tantissime persone differenti e per questa ragione bisogna essere preparati a incontrare gente con qualsiasi tipo di atteggiamento, dai più cortesi e cordiali a quelli più narcisisti e presuntuosi.

Alcune persone in particolar modo tendono ad avere dei comportamenti abbastanza narcisisti, in cui desiderano essere loro stessi al centro dell’attenzione, senza lasciare praticamente spazio a nessun altro. Al tempo stesso, se si cerca di dire qualcosa riguardo a se stessi o parleranno sopra per raccontare i loro problemi e le loro disavventure, oppure si sentiranno ignorati, al punto tale da potersi addirittura lamentare di questo fatto.

È meglio quindi essere ben preparati nel caso in cui si dovessero incontrare alcune persone con queste caratteristiche, comportamenti che tendono a essere più marcati in alcuni segni dello zodiaco in particolare. Infatti, i pianeti e le stelle hanno un certo influsso sul nostro modo di comportarci e sono tre in particolare i segni più narcisisti di tutti.

I tre segni più narcisisti di tutti: ecco quali sono

• Il segno del Leone: le persone nate dal 23 luglio al 22 agosto sono conosciute per essere particolarmente propense a stare al centro dell’attenzione. Per loro è fondamentale soprattutto quello che riguarda loro stessi e amano parlare di ciò che hanno affrontato nelle giornate precedenti e dei loro problemi. Di sicuro se si cercasse di dire qualcosa che non riguardi direttamente loro, potrebbero sentirsi offesi e addirittura prendersela arrabbiandosi.

• Il segno della Bilancia: le persone che sono nate dal 23 settembre al 22 ottobre in genere sono conosciute per essere sempre alla ricerca dell’equilibrio e dell’armonia. In alcune situazioni però potrebbero diventare particolarmente ossessionate dall’immagine che hanno di loro stessi, al punto da desiderare l’approvazione da parte degli altri. Nel caso in cui non la dovessero ricevere e non venissero nemmeno ammirati così tanto si sentirebbero estremamente frustrati

• Il segno del Sagittario: infine le persone che sono nate dal 29 novembre al 21 dicembre tendono ad essere particolarmente concentrate su se stesse e nel compiere attività in cui la loro gratificazione personale sia l’obiettivo centrale. Il voler realizzare così intensamente i loro obiettivi e voler essere al centro dell’attenzione potrebbe facilmente portare ad assumere degli atteggiamenti narcisisti.

Nel caso quindi in cui si incontrassero queste persone bisogna essere ben attenti a quello che si dirà, oppure allontanarle appena inizieranno a mostrare segni di narcisismo.