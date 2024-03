Luna nuova in Pesci, guai in vista per tre segni zodiacali

Per tre segni zodiacali sta iniziando un periodo piuttosto complicato: la luna nuova in Pesci porterà con sé guai e difficoltà.

La Luna nuova che è entrata in Pesci il 10 marzo porterà con sé alcune novità per tre segni zodiacali in particolare. Per loro sta per cominciare una fase piuttosto complicata, caratterizzata da guai, problemi e cambiamenti.

Questa data, infatti, segnerà un momento cruciale per tantissime persone, poiché si tratta dell’inizio di una serie di stravolgimenti cosmici che si rifletteranno a 360 gradi sulla vita di diversi segni.

Se da un lato, quindi, la Luna nuova ci arricchirà a livello spirituale, dall’altro ci costringerà ad affrontare diverse prove lungo il nostro cammino. Ma vediamo quali segni più di tutti subiranno l’influenza di questa nuova situazione astrale.

Luna nuova in Pesci: per questi tre segni sono in arrivo guai e difficoltà

Come abbiamo anticipato, la Luna nuova in Pesci iniziata il 10 marzo porterà con sé parecchie novità a livello astrologico. Tre segni zodiacali in particolare subiranno l’influsso di questo cambiamento e si troveranno a dover fare i conti con qualche difficoltà lungo il loro cammino.

Innanzitutto, saranno i Pesci a doversi mettere alla prova in questa nuova fase cosmica. I nati sotto questo segno avranno finalmente l’occasione di trasformare i propri sogni in realtà. Tuttavia, non si tratterà di un’impresa facile. Al contrario, bisognerà lavorare sodo e fare parecchi sacrifici, ma alla fine tutti gli sforzi verranno ripagati.

Difficoltà in arrivo per il Toro, il quale riuscirà comunque a districarsi dagli imprevisti grazie ad un intuito formidabile ed una mentalità aperta. Il consiglio è quello di esplorare nuove prospettive, mantenendo sempre i piedi ancorati a terra. Solo così sarà possibile abbracciare il cambiamento e non lottare contro di esso, rischiando di rimanere sconfitti.

La Luna nuova in Pesci porterà infine un profondo cambiamento anche per l’Acquario, che dovrà prepararsi ad affrontare una fase di esplorazione interiore ed auto-disfacimento. È giunto di fatto il momento di fare ordine fra i propri pensieri e di capire ciò che si vuole veramente. È solo attraverso l’esplorazione del proprio subconscio e delle proprie paure che si riuscirà a tracciare una nuova strada da percorrere che condurrà l’Acquario verso un destino luminoso.

Insomma, come abbiamo detto questi tre segni a breve dovranno far fronte a qualche piccolo guaio, ma con i giusti strumenti ed un po’ di autoanalisi anche la crisi apparentemente più nera potrà portare ad un roseo futuro.