Perché la coda dei cani si muove spesso? C’è un segreto tenuto nascosto, il vero significato

In questo articolo parliamo del perché la coda dei cani si muove di frequente. C’è un segreto che nessuno conosce.

I cani, come tutti gli esseri viventi, hanno un proprio modo di esprimersi che li contraddistingue.

Negli anni, l’essere umano ha imparato a convivere con il regno animale, e soprattutto con i cani, considerati i suoi più fedeli amici. Un cane è infatti garanzia di amore incondizionato, di dolcezza, di armonia. Quando si tiene un cane in casa non ci si sentirà mai soli, perché sa donare tanta buona compagnia e portare anche allegria.

Ci si sentirà meno stressati, si passerà anche più tempo fuori per fare delle passeggiate e si faranno anche nuove amicizie. Questo perché, chi possiede un cane, attrae inevitabilmente altre persone che li adorano e che magari, durante una passeggiata, vengono ad accarezzarli ecc.

Chiaramente è importante imparare a conoscere i propri animali, in modo da poter andare il più possibile incontro alle loro esigenze. Una cosa molto interessante da scoprire è come mai i nostri animali siano soliti muovere spesso la coda. Ebbene, dietro questo comportamento è nascosto un segreto.

Perché i cani muovono spesso la coda? Il segreto dietro questa mossa

Come ben sappiamo, i cani hanno diversi modi di esprimersi, e quello più comune è scodinzolare.

Di solito tramite questa azione, il cane è in grado di esprimere felicità, ma anche nervosismo o terrore. Secondo uno studio ad opera del Max Planck Institute for Psycholinguistics di Nijmegen, in Olanda, ci sono diverse ragioni alla base di questo gesto. I cani, in genere, scodinzolano quando vedono arrivare il padrone e lo fanno in senso orario. Tuttavia, questo gesto viene fatto in senso contrario se si sentono in una situazione di pericolo.

Studi precedenti, che sono a loro volta esaminati nella suddetta ricerca, avrebbero rivelato che un cane cresciuto da un uomo scodinzola di più rispetto a un cucciolo di lupo allevato in cattività. In sostanza, il motivo sarebbe il contatto protratto con noi esseri umani. Proprio il fatto che l’essere umano abbia addomesticato i cani, sarebbe la fonte principale dello scodinzolio. In pratica, selezionando i cani in base al loro essere docili, involontariamente la scelta è ricaduta su quelli che scodinzolavano di più.

Un’altra ipotesi può essere quella che migliaia di anni fa, l’essere umano abbia ritenuto lo scodinzolio un movimento piacevole dall’inizio e così si è pensato di scegliere i cani che lo facevano maggiormente. E nel corso dei millenni, questo atteggiamento è diventato uguale per ogni cane. Tuttavia, ci saranno ulteriori studi per approfondire meglio la questione.