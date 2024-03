Quanto vale la statuetta degli Oscar e perché si chiama così: resterai senza parole

Quanto vale l’ambita statuetta d’oro degli Oscar e quali sono le origini del suo nome? Tutte le curiosità sul prestigioso premio.

Durante la notte degli Oscar, uno dei protagonisti è sicuramente l’ambita e iconica statuetta d’oro che attori, registi e maestranze del cinema, cercano di vincere dopo aver ricevuto la nomination in una delle categorie in gara. Sicuramente per chi lavora nel mondo del cinema, ricevere un Oscar è il riconoscimento più alto.

Dopo questa elegante e seguitissima serata, si susseguono curiosità e aneddoti su ciò che accade durante questa kermesse così importante, come ad esempio quanto vale la statuetta degli Oscar, l’iconico busto oro, e perché si chiama così.

Quanto vale la statuetta degli Oscar e perché si chiama così

La serata degli Oscar non è indimenticabile solo per i vincitori o per chi si trova nel Dolby Theatre ma anche per tutti gli appassionati di cinema che seguono lo show in diretta o in differita. Tutti però rimarranno delusi di sapere che la statuetta d’oro in realtà vale “poco”.

Questa serata degli Academy Award fu ideata in ogni ambito della produzione cinematografica per rendere merito a chi si fosse particolarmente distinto per le sue performance. Dal 16 maggio 1929 sono stati assegnati più di 3000 premi Oscar. La statuetta è stata ideata da Cedric Gibbons che all’epoca era Chief Art Director della Metro-Goldwyn-Mayer, ed è stata quindi realizzata in tre dimensioni dall’artista e scultore George Stanley.

Rappresenta la figura stilizzata di un cavaliere crociato che tiene tra le mani l’elsa di una spada, rivolta verso il basso, e che poggia i piedi su una bobina cinematografica caratterizzata da 5 raggi, uno per ognuno dei cinque rami originali dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (nata nel 1927): attori, registi, produttori, tecnici e scrittori. La statuetta è alta circa 34 cm e pesa quasi 4 kg. Nel tempo è cambiata la dimensione della base che, fino al 1945, ha subito delle leggere variazioni.

Oggigiorno le statuette sono realizzate dalla fonderia per le belle arti Polich Tallix, con sede presso Rock Tavern (non lontana da New York). La statuetta, a differenza di quanto si immagini, non è completamente d’oro, anzi, si tratta quasi completamente di bronzo massiccio che poi viene placcato in oro a 24 carati. Stabilire il valore di ogni statuetta non è possibile: c’è solo da dire che ne è vietata la vendita dal 1950 e se un vincitore volesse farlo, dovrebbe prima vendere la stessa all’Academy per la cifra simbolica di 1 dollaro.

In base ai materiali in cui è realizzata, però, si può definire il valore commerciale della statuetta che oscilla tra i 300 e i 500 dollari. Un’altra curiosità legata a questo ambito premio d’oro è perché si chiama “Oscar”. La storia più comune e accreditata, segnalata dallo stesso sito dell’Academy è che la statuetta sia stata chiamata per la prima volta “Oscar” dalla bibliotecaria e successiva Executive Director dell’Academy, Margaret Herrick.

La donna, infatti, avrebbe notato una certa somiglianza tra il cavaliere crociato rappresentato nella scultura e suo zio che si chiamava Oscar. Questo nome si diffuse molto velocemente venendo utilizzato a mezzo stampa prima in modo ufficioso e poi in modo ufficiale dal 1939 quando l’Academy iniziò ad usarlo, fino ad arrivare ai giorni nostri.