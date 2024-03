Incidente per Ambra Angiolini, salta lo spettacolo: cos’è successo e come sta

Ambra Angiolini, la celebre attrice è costretta a rimandare la tappa di un suo spettacolo a causa di un problema di salute.

Ambra Angiolini di sicuro è una delle attrici più conosciute nel panorama italiano. Fa il suo debutto ancora minorenne, ossia a 15 anni, nel momento in cui esordisce come conduttrice all’interno del programma pomeridiano di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. In seguito procede con la sua carriera da cantante con la hit T’appartengo per andare poi avanti con quella da attrice.

Ambra Angiolini è nata il 22 aprile del 1977 a Roma. Nel momento in cui frequenta le scuole elementari, mostra una particolare attitudine alla danza. Ed è per questo motivo che la sua insegnante le indica un casting Fininvest dedicato a tutte le ragazze che hanno le sue stesse capacità. Ambra Angiolini accetta con piacere questa sfida, vedendo così aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Il suo debutto ufficiale avviene nel 1992 nel programma Bulli e pupe mentre, nello stesso anno, entra nel cast di Non è la Rai. Sempre nel 1992 sale sul palco del Festivalbar con la sua hit e dà inizio anche la sua carriera nel mondo del cinema con il film Favola.

L’incidente di Ambra Angiolini, ecco come sta adesso

La carriera di Ambra Angiolini è costellata di successi. Basti pensare che nel 1996, insieme a Pippo Baudo, era alla conduzione del Dopofestival di Sanremo mentre l’anno seguente la vediamo alla conduzione di Sanremo top insieme a Mike Bongiorno.

Molto più recente invece è la sua conduzione, dal 2004 al 2006, al Cornetto free music Festival mentre nel 2015 è una degli opinionisti del Festival di Sanremo che all’epoca fu vinto dal compagno Francesco Renga.

Nell’estate 2006 inizia le riprese del film Saturno contro mentre, nel 2008, la vediamo al cinema con Bianco e Nero. Nel 2018 è alla conduzione del concerto del primo Maggio, un’esperienza che continua a fare anche negli anni seguenti.

L’anno dopo la vediamo su Canale 5 nella serie tv Il silenzio dell’acqua. Nel 2020 invece fa il suo ritorno a teatro con lo spettacolo Il nodo. Ed è proprio in un teatro che l’artista al momento è impegnata.

Purtroppo però sembra che Ambra Angiolini abbia avuto un imprevisto in quanto non sarà presente ad un suo spettacolo presso il teatro del popolo di Colle val d’Elsa. È stata lei stessa su Instagram infatti a scrivere che, a causa di una lesione muscolare, è costretta a rimandare la data la quale sarà comunque recuperata il prima possibile.