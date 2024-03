Bianca Guaccero svela il suo segreto: così si mantiene in forma, il video casalingo è virale

La conduttrice condivide con i fan il suo segreto per mantenersi in forma anche a casa. Ecco cosa consiglia Bianca Guaccero.

Celebre conduttrice e volto iconico del mondo dello spettacolo italiano, Bianca Guaccero è una delle personalità più note e apprezzate dal pubblico. La conduttrice inizia la sua carriera con il cinema, partecipando al cast del film di Fabio Segatori Terra bruciata, recitando giovanissima al fianco di Raul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. L’anno seguente è tra i nomi dei protagonisti del film di Massimo Ceccherini Faccia di Picasso.

Nel 2001 interpreta il personaggio di Angelica, uno dei ruoli principali del film Tra due mondi, per la regia di Fabio Conversi. Il debutto televisivo arriva l’anno successivo, con la miniserie Ama il tuo nemico 2, in onda su Rai 2 e diretta da Damiano Damiani. Bianca Guaccero alterna il lavoro tra grande e piccolo schermo, recitando inoltre in teatro e partecipando ad alcuni programmi televisivi in qualità di cantante.

Il grande salto nella carriera di Guaccero avviene nel momento in cui Pippo Baudo la richiede al suo fianco, sul palco del teatro Ariston per la conduzione del Festival della canzone italiana di Sanremo 2008. Dopo una serie di esperienze vissute in qualità di cantante e alcuni singoli discografici di successo, Bianca Guaccero torna alla conduzione televisiva con il programma Detto Fatto, in onda su Rai 2 e il comedy show Liberi Tutti!, con I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice.

I segreti di Bianca Guaccero per stare in forma

La forma fisica perfetta di Bianca Guaccero ha spinto molti suoi fan a chiedere alla conduttrice quali siano i segreti celati dietro al suo fisico scultoreo. Per rispondere alla curiosità dei propri follower, Bianca Guaccero ha pubblicato un video ironico sul web, in cui si mostra intenta a pulire casa con la stessa grinta di un allenamento in palestra. La sessione di workout è inoltre accompagnata da una musica in grado di dare energia e ritmo.

Il video è diventato subito virale e, oltre a divertire i fan della conduttrice, ha ispirato molti utenti a replicare la stessa tipologia di “allenamento” di Bianca Guaccero, provando a rimanere in forma come la conduttrice. Semplice e alla portata di tutti, questo allenamento fai da te è un toccasana per chi non riesce ad andare in palestra, ma vuole mantenere una silhouette snella.

Sicuramente molti proveranno a replicare il workout di Bianca Guaccero, tentando di imitare la grinta e l’energia che contraddistinguono da sempre la conduttrice.