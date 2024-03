Chanel Totti senza trucco: la figlia di Ilary Blasi più bella della mamma

La figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti si mostra senza trucco sui social. Chanel Totti è un incanto e alcuni utenti la preferiscono alla mamma.

Influencer in erba e giovane star del web, Chanel Totti è la secondogenita nata dal matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il 13 maggio 2007 a Roma. La figlia dell’ex capitano della Roma è molto attiva sul suo profilo ufficiale Instagram, dove vanta un seguito di follower importante per la sua giovane età.

Oltre ai primi passi nel mondo dei social media, Chanel Totti frequenta ancora le superiori e sta frequentando le lezioni presso una scuola privata internazionale di Roma.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Chanel Totti ama condividere foto e video della sua vita privata, dei suoi viaggi e dei divertimenti. Grande appassionata di moda, Chanel pubblica sul suo feed molti selfie, scatti di outfit estremamente costosi e le numerose location da mille e una notte dei suoi viaggi e degli hotel in cui soggiorna. Per la gioia dei fan della squadra giallorossa, la secondogenita Totti, pubblica spesso foto inedite in compagnia del padre, con cui condivide un rapporto sereno, nonostante la recente separazione con la madre Ilary Blasi.

In seguito alla rottura del matrimonio dei genitori, Chanel Totti vive attualmente con la madre Ilary Blasi ma, ha già dichiarato di voler vivere presto da sola, organizzando un trasferimento in una città diversa per continuare gli studi dopo aver conseguito la maturità. La secondogenita dell’ex Capitano è rimasta in ottimi rapporto con il padre e con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, con cui si frequenta abitualmente e amichevolmente.

La foto senza trucco di Chanel Totti

Amante delle fotografie e degli scatti rubati, Chanel Totti pubblica spesso selfie o Instagram stories che condivide con i fan. Recentemente, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha pubblicato un selfie senza trucco, decidendo di mostrarsi al naturale davanti al numeroso seguito di follower sul social. Alcuni utenti hanno sottolineato la bellezza naturale di Chanel Totti, paragonandola a quella di mamma Ilary.

Altri utenti, invece, sembrano preferire il volto naturale di Chanel a quello della madre, sottolineandone i tratti e la somiglianza con i genitori. Per Chanel Totti i complimenti non mancano mai sotto ogni scatto pubblicato e incoraggiano la giovane influencer a mostrarsi senza paure, scoprendo il volto dal make up e da tutto quello che può coprirne i tratti naturali tipici della sua età.