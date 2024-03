Mario Balotelli tenero papà: la rarissima foto con la figlia Pia è un colpo al cuore

Il calciatore condivide con i fan una rarissima foto in compagnia della figlia Pia, facendo impazzire il web di tenerezza.

Considerato uno dei calciatori migliori del panorama internazionale, Mario Balotelli inizia a coltivare la sua passione per il pallone in giovane età. Dopo un’infanzia difficile e l’adozione da parte della famiglia Balotelli, il calciatore nel 2001 approda alla Lumezzane e a 15 anni esordisce nella sua prima squadra. Grazie a una deroga speciale concessa dalla Lega di serie C a causa della sua giovane età, Mario Balotelli diventa il più giovane esordiente nella storia della categoria.

Nel 2006 Mario Balotelli diventa uno dei calciatori più richiesti tra le squadre di Serie A e B. Alto 188 centimetri, dotato di un ottimo dribbling, di doti acrobatiche e di una straordinaria visione di gioco, Balotelli diventa il simbolo del calcio professionale. Nelle trattative si inserisce l’Inter, il quale offre un progetto di crescita professionale e personale al calciatore. Il 31 agosto 2006 Balotelli passa ufficialmente all’F.C. Internazionale, diventandone il perno insostituibile.

Nonostante la sua giovane età, Balotelli lascia un segno indelebile conquistando 8 gol in soli 11 partite. Il calciatore riesce a segnare al 90° minuto nella finale Scudetto di Bressanone, contro la Sampdoria, permettendo all’Inter di aggiudicarsi lo scudetto Primavera. I media parlano ancora oggi di Mario Balotelli come un nuovo fenomeno. Si tratta di uno dei primi cinque giovani più valutati in Europa, oltre a uno dei 90 atleti più forti al mondo.

Mario Balotelli e la foto con la figlia Pia

Nella vita del calciatore, la compagna Raffaella Fico è stata una presenza molto importante. La coppia si è incontrata nel lontano 2011 e nel 2012 la showgirl è diventata mamma di Pia, nonostante il calciatore abbia riconosciuto la bambina solo nel 2014. Mario Balotelli ha anche un altro figlio di nome Lion, nato nel 2017 dalla relazione con un’altra modella. Pia è protagonista di molti scatti inediti pubblicati dai genitori ed è già una star dei social media.

Mario Balotelli e la foto social con la figlia Pia (Foto Instagram @mb459) – Ilciriaco.it

Recentemente, il calciatore ha condiviso con i follower una foto inedita in cui si mostra in compagnia della figlia, durante un evento della sua squadra. La foto mostra la tenerezza del rapporto tra Balotelli e la giovane ragazza, con cui coltiva una relazione fondata sul rispetto reciproco e su una sana intesa. Pia è ormai diventata una giovane donna, orgoglio dei genitori e soprattutto di papà Balotelli.