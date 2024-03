Non solo Alessio e Anita, bacio e passione al Grande Fratello: nasce un’altra coppia

Al Grande Fratello è scoppiata la passione e c’è aria di nuove coppie. Dopo Anita e Alessio anche loro si sono lasciati andare.

Adesso che il triangolo amoroso formato da Perla Vatiero il suo fidanzato, e l’ex fiamma di Temptation Island Greta sembra davvero acqua passata, a quanto pare è il momento per altri protagonisti del reality show di vivere nuove emozioni e nuove love story.

Ecco chi si è scambiato un bacio nella casa più spiata d’Italia: il bacio appassionato tra i due concorrenti del Grande Fratello è stato inaspettato, e chissà ora come reagirà Mirko Brunetti, guardando il gesto da casa, ora che non fa più parte del cast dei vipponi.

Grande Fratello, il bacio appassionato tra i due concorrenti del reality show

Il reality show condotto da Alfonso Signorini ben presto giungerà al termine. Siamo ormai agli sgoccioli e alle ultime puntate del Grande Fratello. La casa più spiata d’Italia infatti chiuderà i battenti giovedì 4 aprile 2024, dopo ben sette mesi di diretta tv, e a quanto pare le ultime fasi del programma di Canale 5 hanno fatto venir voglia ai vipponi di mettersi in gioco di più, complice anche il feeling scattato tra alcuni dei concorrenti.

Proprio pochi giorni fa avevamo visto Anita Olivieri, diventata single dopo l’addio in diretta al suo fidanzato, Edoardo, lasciarsi andare a un bacio appassionato con Alessio Falsone. Nonostante i dubbi da parte di buona parte del pubblico, la loro love story continua, e mentre i due stanno iniziando a conoscersi meglio anche altri concorrenti del Grande Fratello sono usciti allo scoperto.

Stiamo parlando di Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island e di Sergio D’Ottavi. I due, mentre chiacchieravano sotto le coperte, si sono scambiati un bacio appassionato e tanti dolci abbracci. Lui le ha dedicato una canzone romantica e sono rimasti a lungo vicini a scambiarsi sguardi languidi. “Ora voglio solo essere libera e leggera” ha commentato Greta Rossetti.

Chissà ora come reagirà il suo ex Mirko Brunetti, l’ex concorrente del Grande Fratello, che aveva conosciuto proprio a Temptation Island e con il quale ha avuto una relazione di qualche mese. Ora Mirko sembra essere intenzionato a tornare con Perla Vatiero, la sua ex storica, ma chissà che questo gesto non scateni in lui un inaspettato sentimento di gelosia, e un ritrovato interesse nei confronti di Greta Rossetti.