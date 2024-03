Il maggiordomo di Carlo e Camilla svela i segreti della loro giornata: tutti i “vizi” dei Sovrani

Il maggiordomo di Carlo e Camilla ha condiviso alcuni segreti reali sul tempo trascorso lavorando a palazzo

Come maggiordomo di Carlo, principe di Galles e Camilla, duchessa di Cornovaglia dal 2004 al 2011, nonché del principe William e del principe Harry mentre vivevano nella stessa casa, Grant Harrold era a conoscenza dei segreti e dei meccanismi interni della famiglia reale.

Grant fu al loro fianco negli scandali e nei dolori, diventando col tempo un confidente oltre che un custode. Parlando con Jamie Theakston e Amanda Holden durante Heart Breakfast, ha rivelato alcuni aneddoti divertenti e curiosi. Difatti ha affermato che il re ha un lato diverso dall’atteggiamento serio con il quale si mostra. Di seguito, scopriamo cosa ha rivelato.

Shock reale: l’ex maggiordomo del principe Carlo rivela i segreti di famiglia

L’ex maggiordomo Harrold ha lavorato con la famiglia reale per sette anni e ha servito molti dei membri più anziani, tra cui Carlo, il principe Harry e la duchessa di Cornovaglia. Alla domanda sulle loro personalità, ha detto che i reali hanno “un rapporto meraviglioso” e non sono molto diversi dalle famiglie normali. Il signor Harrold, ricordando il suo colloquio di lavoro, ha descritto l’enorme quantità di risate.

Il maggiordomo ha rivelato di aver detto al re di essere esperto in muratura e quest’ultimo apparve molto interessato. Ricordava che Carlo scherzava dicendo che avrebbe potuto iniziare a riparare i muri del palazzo se necessario.

L’uomo ha ricordato anche un momento in cui era così nervoso durante i suoi primi turni da rimanere intrappolato in un armadio. Ha spiegato che stava svolgendo i suoi compiti di monitoraggio e ha detto di aver sentito il re in fondo al corridoio ma voleva evitarlo perché era troppo nervoso. L’ex maggiordomo pensava che sarebbe entrato in una stanza, ma sfortunatamente non conosceva molto bene l’edificio, poiché si è ritrovato in un armadio. Tuttavia, l’episodio è stato accolto con grandi risate sia da Carlo che da Camilla.

“Come maggiordomo, li conosci così come la tua famiglia”, dice. “È divertente, lo pensi come una sorta di lavoro dalle 9 alle 5, ma poi li conosci così bene che instauri rapporti stretti. Dio, probabilmente conoscevo il Principe di Galles e Harry meglio di alcuni dei miei amici più cari, perché sei sempre con loro. Conosci le loro abitudini, i loro orari; in una certa misura, ciò che li fa funzionare”, ha detto a New Idea Royals.

Unendosi alla famiglia all’indomani della morte di Diana, la principessa del Galles, Grant afferma che anche se erano trascorsi sette anni, la sua memoria è sopravvissuta attraverso i suoi figli. “È stata una cosa molto personale per loro”, dice. “La principessa Diana è sempre stata e sempre sarà, come tutti sappiamo, una parte importante delle loro vite. “Quindi ogni volta che sento storie che dicono che è stata dimenticata o questo o quello, è una sciocchezza.”

Non sorprende che il lavoro fosse pieno di momenti avvincenti, tra cui ballare con la regina Elisabetta II a un ballo al castello di Balmoral ed essere invitato come ospite ai matrimoni di Carlo e Camilla e di Harry e Meghan.