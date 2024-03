Pamela Prati stravolge il look e sembra una ventenne: per lei il tempo non passa mai – Video

La celebre showgirl stravolge il suo look, riuscendo ad apparire sempre più giovane e in forma. Ecco cosa ha fatto Pamela Prati.

Figura iconica nel mondo della televisione italiana, Pamela Prati è una delle showgirl più amate dal pubblico. All’anagrafe Paola Pamela Pireddu, la showgirl vive un’infanzia molto difficile, crescendo in un collegio di suore a Tempio Pausania. A 18 anni si trasferisce Roma per cercare la fortuna e inizia a lavorare come commessa in un negozio, dove casualmente viene notata da Anita Ekberg e dal manager Alberto Tarallo.

Nella fervente Roma di quegli anni, Pamela Prati riesce ad entrare facilmente nel mondo dello spettacolo grazie alla sua naturale avvenenza. La showgirl lavora inizialmente in qualità di indossatrice e modella per fotoromanzi. Nel 1980 la showgirl appare sulla copertina dell’album di Adriano Celentano Un po’ artista un po’ no, attirando l’attenzione generale del pubblico. Successivamente, lo scatto verrà utilizzato come cover di Playboy Italia.

In pochi anni Pamela Prati riesce a lavorare nel mondo del cinema, esordendo in commedie sexy come La moglie in bianco… l’amante al pepe, Massimamente folle, È arrivato mio fratello e Gole ruggenti, film parodia del Festival di Sanremo. La showgirl raggiunge la piena notorietà di pubblico negli anni Novanta, lavorando al fianco di Pippo Franco nella conduzione della prima edizione di La sai l’ultima? e con Teo Teocoli in Scherzi a parte. Con il Bagaglino, tra il 2001 e il 2006 Pamela Prati torna in televisione con Saloon, Marameo, Mi consenta, Barbecue, Torte in faccia e Bellissima – Cabaret anticrisi.

La showgirl stravolge il suo look

Bellezza mediterranea e naturale, Pamela Prati è da sempre una presenza fissa nell’immaginario collettivo degli italiani. Nel corso degli anni, la showgirl ha dimostrato di saper accettare e apprezzare il cambiamento del suo corpo, riuscendo a lanciare messaggi importanti di body posivity e di alimentazione corretta durante le sue ospitate nei salotti televisivi più seguiti dal pubblico.

Nuovo look per Pamela Prati: il video (Foto ANSA) – Ilciriaco.it

Recentemente, la showgirl sarda ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con un nuovo taglio di capelli molto più moderno e casual. Pamela Prati ha stravolto la sua chioma fluente, in favore di un taglio dritto con frangia e un colore di capelli molto più intenso. I follower e i fan della showgirl sembrano apprezzare il nuovo taglio, la quale sembra sentirsi pienamente a suo agio con il suo look.

Pamela Prati si prepara a tornare con grinta su tutte le copertine dei giornali italiani grazie a questo nuovo look al passo con i tempi.