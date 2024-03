Fedez, per lui è arrivata una grandissima soddisfazione: non se lo sarebbe mai immaginato

Fedez ha condiviso con i follower un momento che lo ha reso particolarmente orgoglioso: finalmente una gioia in un periodo nero.

Quello di Fedez è stato senza ombra di dubbio un anno assolutamente nero dal punto di vista sentimentale e lavorativo. In ambito sentimentale, come ormai sappiamo tutti, Fedez ha dovuto affrontare il fallimento del suo matrimonio con Chiara Ferragni anche se, almeno stando alle testimonianze di lei, è stato Fedez a decidere di mettere fine alla loro relazione.

Anche in ambito economico e lavorativo per Fedez non è un bel momento: innanzitutto il rapper ha dovuto affrontare una gravissima crisi di immagine “di riflesso” rispetto alle gravissime accuse nei confronti della moglie, che l’Antitrust ha multato per un milione di Euro accusandola di pubblicità ingannevole. Questa crisi, che ovviamente ha portato a delle perdite economiche, si affianca anche alla crisi di Muschio Selvaggio, un podcast di enorme successo creato qualche anno fa da Fedez e Luis Sal.

Dopo un furioso litigio i due si sono separati e il podcast è andato avanti con Fedez e un altro conduttore. Il problema è che adesso, per una serie di motivazioni legali ed economiche (“sono finiti i soldi” ha detto chiaramente Fedez) il progetto deve chiudere definitivamente.

L’unica soddisfazione di Fedez: il figlio Leone

In questi giorni Chiara Ferragni ha cominciato a postare tantissime foto di momenti trascorsi insieme ai figli. Sembrano infatti gli unici momenti di reale serenità in una vita ormai squassata da difficoltà di ogni tipo.

Fedez invece sembra essere lanciato in una vera e propria rinascita artistica e professionale. Il rapper si tiene impegnato su più fronti e sta lavorando portando avanti varie attività anche se, come ha sempre fatto negli ultimi anni, dedica sempre moltissimo tempo ai propri figli. Proprio dai figli arriva una delle più grandi soddisfazioni che un genitore potrebbe mai ricevere: Leone ha ricevuto un premio gentilezza dalla scuola, ha fatto sapere Fedez.

Sull’attestato compilato a mano che il bambino ha portato a casa si legge che Leone lo ha vinto per “essere sempre un amico gentile ed educato”. “Praticamente il contrario del papà” ha commentato Fedez, il quale è sempre stato famoso per i furiosi litigi con quelli che in passato erano stati amici del cuore. Il caso di Fabio Rovazzi, poi di J-Ax e il più recente caso di Luis Sal sono soltanto le vicende più conosciute, ma è noto che Fedez abbia un pessimo carattere: per fortuna da questo punto di vista suo figlio ha preso dalla madre!