Lacrime a Pechino Express 2024: Fabio Caressa non regge – Video

Pechino Express 2024 è iniziato ed è già un successo di pubblico grazie alle storie dei singoli concorrenti, tra cui quella di Fabio Caressa.

Il reality show dedicato alle avventure ai confini del mondo, è uno dei programmi più seguiti dal pubblico televisivo. Pechino Express ha esordito sul piccolo schermo nel 2012 su Rai 2, collezionando diverse edizioni fino al 2020. Dal 2022 il reality show viene ufficialmente trasmesso su Sky Uno.

Si tratta di un adattamento italiano del format originale belga-olandese Peking Express, ideato da Ludo Poppe e venduto in vari Stati del mondo per un totale di 13 adattamenti.

Il reality show è caratterizzato da una gara tra coppie di personaggi famosi e non, i quali hanno il compito principale di raggiungere una meta distante circa 8.000 km, usufruendo delle modalità più rapide possibili. Durante il loro percorso, alle coppie è richiesto il superamento di alcune prove speciali e di sfide con altre coppie, per cui i concorrenti dovranno aggiudicarsi più vittorie possibili per ottenere bonus e agevolazioni sul loro viaggio.

Costantino Della Gherardesca e Fru del gruppo comico The Jackal, sono i conduttori della nuova edizione 2024 di Pechino Express – La rotta del dragone, trasmessa contemporaneamente su Sky Uno e NOW. La nuova location scelta per il reality show è il Vietnam, in particolare la zona a nord del Paese, il vicino Laos e lo Sri Lanka, l’isola al centro dell’Oceano Indiano poco a sud dell’India. In occasione della nuova edizione 2024 del reality, la produzione ha chiamato personaggi molto amati, come Fabio Caressa e la figlia Eleonora.

Fabio Caressa in lacrime durante il viaggio

Il celebre giornalista e telecronista sportivo, ha deciso di intraprendere questo lungo viaggio in compagnia della figlia Eleonora, nata dal matrimonio con Benedetta Parodi. Il duo Caressa sta dimostrando enormi capacità di intraprendenza e adattamento alle sfide, collocandosi in netto vantaggio rispetto alle altre coppie in gara. L’orgoglio di papà Caressa nei confronti della figlia, ha avuto la meglio nel corso del viaggio in Vietnam.

Fabio Caressa si è lasciato andare in un commovente pianto liberatorio, subito dopo il gesto della figlia Eleonora, la quale ha convinto un automobilista a dar loro un passaggio nel cuore del Vietnam del Nord. Le lacrime del giornalista hanno sottolineato l’orgoglio provato da un padre nei confronti dell’intraprendenza e del coraggio dimostrati dalla figlia. Un momento molto toccante per i fan di Caressa, i quali si sono complimentati anche con Eleonora.

Fabio Caressa, in seguito alla trasmissione della puntata incriminata, ha condiviso un video sui social per spiegare l’accaduto ai fan, confermando il suo stato d’animo nel momento della registrazione dell’episodio.