Elisabetta Canalis a cuore aperto con i fan: “Da bambina…”, il racconto venuto fuori solo ora

Elisabetta Canalis e una confessione particolare fatta ai fan, ecco che cosa faceva da bambina: non lo aveva mai detto a nessuno

Il pubblico continua a seguire sempre con grandissimo interesse le gesta di Elisabetta Canalis, una delle presenze più iconiche nel nostro mondo dello spettacolo. E a sua volta, la showgirl sarda è sempre molto affezionata ai suoi fan e interagisce spesso con loro tramite i social.

Fascino e sensualità da vendere, per la Canalis, che l’hanno resa una delle bellezze più amate d’Italia, anche adesso che è passato davvero tanto tempo dal suo debutto sulle scene. Elisabetta è stata ‘la’ velina per eccellenza a Striscia la Notizia e da allora nessuno l’ha più dimenticata. Se possibile, con il passare degli anni è diventata ancora più seducente e inconfondibile.

A 45 anni, la Canalis è in forma smagliante e rimane una star di prima grandezza sul web, non temendo confronti con bellezze più giovani. Oltre tre milioni e mezzo di follower su Instagram, per una autentica leggenda, che ci tiene sempre aggiornati sulla sua vita con post e stories nuovi di zecca.

Elisabetta è solita condividere immagini delle sue giornate, ma non soltanto. Anche riflessioni particolari e racconti di aneddoti che ci portano nel suo mondo. Nello specifico, questa volta ci racconta che cosa faceva da bambina e che le piaceva davvero tanto.

Elisabetta Canalis, cosa faceva con suo fratello: c’entra Mike Tyson

In una delle ultime stories su Instagram, Elisabetta dedica un pensiero a Mike Tyson, storico pugile oggi 57enne, ricordando di quando non si perdeva nemmeno un suo combattimento.

“Con mio fratello, quando ero ragazzina, mi alzavo alle tre di mattina, per vedere in tv il nostro lottatore preferito”, scrive. Un racconto che le fa sorgere grandi emozioni, legate proprio alla figura di Tyson. Che tornerà sul ring contro Jake Paul il 20 luglio.

La Canalis spende dunque parole di ammirazione verso il suo idolo, in vista del nuovo combattimento che lo vedrà protagonista. “Perché parliamo ancora di lui che a 57 anni scende sul ring contro uno molto più giovane? Perché Mike Tyson è uno di noi e lo sarà sempre – scrive ancora la showgirl – Perché è diventato un mito da umili origini, perché è la personificazione dell’ascesa e della caduta, perché ci dimostra quanto la vita possa essere splendida e crudele al tempo stesso. Perché è il migliore di sempre e ha sempre battuto gli avversari col suo sguardo, prima che il combattimento iniziasse”.