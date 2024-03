Sai cosa succede se non ti lavi la faccia ogni giorno? La scoperta potrebbe farti agitare

In questo articolo parliamo di lavarsi la faccia ogni giorno, e c’è una scoperta che potrebbe farti capire meglio certi aspetti di questa pratica.

L’essere umano ha delle pratiche che sin da bambino, impara a eseguire ogni giorno, per curare la propria igiene personale.

Quando si tratta questo tipo di argomento, si ribadisce sempre l’importanza di curarsi di sé ogni giorno, in quanto è in primis una questione di rispetto verso se stessi, e poi anche per chi ci è attorno. Fare una doccia o un bagno tutti i giorni rappresentano un momento sia igienico sia di relax, perché per un attimo sembra di lavar via anche i pensieri non piacevoli. L’acqua ha un grande potere rilassante, che non bisogna sottovalutare.

Ci sono vari momenti della giornata, in cui, in base ai numerosi impegni che abbiamo, ci dedichiamo anche alla cura delle singole parti del nostro corpo, e tra queste c’è anche il nostro volto. Detergerlo accuratamente è essenziale per evitare la comparsa di impurità e altri inestetismi, ma attenzione, perché ci sono degli aspetti che forse non conoscete e che hanno a che fare sul lavare il viso ogni giorno o meno.

Lavare la faccia ogni giorno: cosa dicono gli esperti di questa pratica

Siamo abituati a svegliarci la mattina e lavarci la faccia, è una pratica molto ricorrente, cui seguono tutta una serie di altre pratiche come mettere la crema sul viso, lavare i denti e molto altro ancora.

Ma sono in molti a domandarsi cosa accade se invece non ci si lavi la faccia ogni giorno. Quali possono essere le conseguenze di questa pratica? Ebbene, secondo alcuni esperti un rito a cui non ci si può sottrarre è quello della detersione del viso la sera, che è considerata fondamentale. Ma se questo non avviene al mattino, le conseguenze dipendono da alcuni fattori.

C’è un caso, infatti, in cui il non lavarsi la faccia al mattino può avere dei benefici, ed è quando la persona ha la pelle grassa e tenda a sudare durante la notte. Di solito, mentre si dorme, c’è maggiore probabilità che si trasferiscano residui dalla federa del cuscino al viso, e quindi sarebbe utile una pulizia del viso, di mattina, per rimuovere tali sostanze, che altrimenti andrebbero a ostruire i pori.

Tuttavia, se la persona ha la pelle secca, questa pratica può essere saltata. Questo perché, un’eccessiva pulizia potrebbe rimuovere lipidi della barriera cutanea che formano la barriera esterna dell’epidermide, e a quel punto la pelle potrebbe essere maggiormente soggetta a irritazioni o eczemi.