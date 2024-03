Fanno una cosa e ne sbagliano due, sono i segni più maldestri dello zodiaco: ne conosci qualcuno?

Stare con questi segni è un’avventura non da poco: sono in assoluto i più maldestri dello zodiaco. Controlla subito se c’è il tuo!

In una società in cui il multitasking e la capacità di occuparsi di un milione di cose nello stesso tempo sono un valore imprescindibile per rimanere al passo coi tempi, alcuni segni zodiacali vanno controcorrente alla ricerca di un proprio ritmo che cozza non poco col resto del mondo, ma che li rende al contempo davvero unici e speciali.

Le persone nate sotto questi segni zodiacali, infatti, sono maldestre come pochi, quasi sempre distratte e smemorate, ma vivono una vita tutta loro senza dar peso al resto del mondo perché loro stessi sono il centro della loro esistenza. Ma quali sono i segni più goffi dell’oroscopo?

In un mondo in ordine loro rappresenteranno sempre il caos: sono i segni più maldestri dell’oroscopo

SAGITTARIO

Il Sagittario non ce le fa proprio a rimanere concentrato per più di cinque minuti. La sua mente viaggia sempre in lungo e in largo alla ricerca delle avventure più elettrizzanti che lo strappino via dalla noia della quotidianità. E così tra un sogno e l’altro, la sua mente vaga senza avere accortezza però del presente. I nati sotto questo segno insomma impiegheranno metà giornata a programmare quello che devono fare (senza riuscirci tra l’altro) e la restante parte a rimediare ai loro pasticci. Dimenticano sempre tutto in giro e cercare di recuperare quello che perdono è una vera impresa.

PESCI

Sognatori per natura, sembra come se i Pesci non facciano proprio parte di questo mondo per loro sempre troppo complesso. Svampiti e confusi, i nati sotto questo segno viaggiano con la fantasia ignorando (o forse sarebbe meglio dire snobbando) in toto il presente che ha ben poco da offrire per loro. E sono così presi dalle loro fantasie, che non ascoltano nemmeno il loro interlocutore: si potrebbe dire loro anche il segreto più scabroso di tutti e non avranno ascoltato neanche mezza parola.

ARIETE

Per quanto l’Ariete appaia sicuro di sé e convinto in qualsiasi situazione, in realtà si tratta di uno dei segni zodiacali più maldestri di tutti. I nati sotto questo segno, infatti, dominati come sono dal fuoco della passione, spesso e volentieri si lasciano prendere dall’impulsività che nove volte su dieci è una cattiva consigliera. A causa proprio della sua istintività, l’Ariete risulta a tratti goffo e impacciato. Ma non finisce qui. Quasi sempre dimentica o perde le cose, mettendo a soqquadro una casa per recuperarle.