Sanremo, è Lorella Cuccarini la prossima conduttrice: l’accordo segreto

Sarà Lorella Cuccarini la prossima conduttrice di Sanremo? Ecco l’accordo segreto con la Rai per prendere il posto di Amadeus.

È stata protagonista indiscussa di questa edizione del Festival di Sanremo, Lorella Cuccarini, co conduttrice di Amadeus in una delle serate più belle e intense, quella delle cover. Ma per il prossimo anno pare che il suo ruolo possa essere ancora più esclusivo: per lei ci sarebbe la conduzione, ecco l’accorso segreto.

Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo 2025? Da quando Amadeus ha annunciato che non condurrà più la kermesse canora, dopo ben 5 anni consecutivi al timone del Festival, è partito il toto-nomi. In molti hanno pensato a una presenza femminile e tra i vari nomi è spuntato quello di Lorella Cuccarini. La ballerina e showgirl ha partecipato quest’anno come co conduttrice durante la serata delle cover. Pare che per il prossimo anno però ci sia un accordo segreto che ha come obiettivo la sua conduzione: ecco di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini alla conduzione di Sanremo 2025? Ecco l’accordo segreto

Sono passati ben quattro anni da quando Maria De Filippi scelse Lorella Cuccarini come insegnante ad Amici. Oggi la ballerina e showgirl è tornata ad essere la più amata dagli italiani al punto che Amadeus l’ha voluta in una delle serate di Sanremo. L’ultima sua conduzione in Rai risale al 2020, accanto ad Alberto Matano, ma ora ci potrebbe essere per lei un grande ritorno come protagonista sul palco dell’Ariston.

La Cuccarini infatti lasciò il programma con Matano proprio per dissapori con il conduttore e con Mediaset ha vissuto una grande rinascita. Il suo ritorno in Rai con la conduzione di Sanremo sarebbe per lei quindi un modo per ritornare a casa con grande onore. La De Filippi ha puntato molto su di lei vedendoci giusto, infatti Lorella all’interno di un programma Amici è riuscita non solo a dare il meglio di sé, ma anche a tornare alla ribalta come professionista.

Come riporta Nuovo Tv, Lorella Cuccarini potrebbe essere quindi la scelta giusta per Sanremo 2025. Considerando che proprio in Rai , Pippo Baudo nel lontano 1985 la scelse come protagonista del varietà Fantastico. Insomma la sua presenza in Rete, accanto a uno dei protagonisti assoluti non solo della Rai, ma anche di Sanremo, potrebbe essere il tassello fondamentale per la consacrazione come conduttrice. Ci sarebbe in serbo per lei un patto segreto per il grande ritorno sul palco più ambito di sempre, che sia la volta buona? Si attendono solo conferme!