Cosa faceva Maurizio Aiello prima di Un posto al sole? Bello e tenebroso in una foto, mai visto così

Uno dei grandi protagonisti di Un Posto al Sole è Maurizio Aiello. Ma cosa faceva l’attore prima di recitare nella fiction di Rai3? Scopriamolo insieme.

Tutti pazzi per Upas, cioè Un Posto al Sole. La fiction è ambientata a Napoli e racconta le storie di alcuni condomini e dei loro amici. Da quando va in onda, nel lontano 1996, si sono alternati sul set diversi attori e protagonisti. Abbiamo così imparato a conoscere alcuni personaggi che sono entrati nel cuore dei telespettatori e altri un po’ meno.

Uno di questi è l’avvocato Palladini che nella vita reale è l’attore Maurizio Aiello. In Un posto al Sole dopo aver dato del filo da torcere a Clara, sembra ora provare a riconquistare la giovane per il bene di loro figlio. A influenzarlo sono anche i consigli di Nico, suo socio in affari, che difende la ragazza. Tra alti e bassi, quello di Alberto è un ruolo complesso perché è un uomo di successo ma anche senza scrupoli. Un personaggio che Maurizio Aiello interpreta con maestria, ma chi è l’attore e cosa ha fatto nella sua carriera prima di arrivare a Upas?

Maurizio Aiello, cosa faceva prima di Un Posto al Sole

Alto, occhi azzurri e di bell’aspetto, Maurizio Aiello è nato a Vico Equense nel 1969. Da adolescente fa il cameriere ma a 18 anni si trasferisce a Milano in cerca di lavoro. Qui viene notato per la sua bellezza e diventa modello e attore, specialmente di fotoromanzi. Coltiva la sua passione per la recitazione studiando e seguendo alcuni corsi come il Susan Strasberg dell’Actor’s Studio di New York. Il suo esordio a teatro avviene nel 1991 con ‘Sei personaggi in cerca d’autore‘ di Luigi Pirandello, spettacolo diretto da Franco Zeffirelli.

Nel 1996 viene scelto per il ruolo di Alberto in Un Posto al Sole e recita nella soap, in onda dal lunedì al venerdì su Rai3, fino al 2002. Vince anche il premio Telegrolla d’oro (2001), come migliore attore di soap opera. Dal 2011 ritorna nella fiction con qualche apparizione sporadica e recentemente lo stiamo vedendo nel cast come punto fisso di Un Posto al Sole.

Pochi sanno però che in passato Maurizio Aiello è stato modello per importanti case di moda. In uno scatto pubblicato in una storia sul profilo instagram dell’attore, che vanta 137 mila follower, si vede un giovane Maurizio posare per Rocco Barocco. L’attore accompagna lo scatto con una didascalia: “Quando si era modelli“.