1630 euro di aumento ai lavoratori: è ufficiale la nuova misura del Governo

Con la nuova misura del Governo, è in arrivo un aumento per i lavoratori pari a 1630 euro. Ecco tutti i dettagli e come sarà possibile ottenerli.

Tenendo conto del grave periodo di difficoltà economica che da tempo milioni di cittadini in Italia stanno affrontando, ecco che diventa fondamentale sottolineare ogni singolo aspetto che potrebbe venire in aiuto dal punto di vista monetario. A partire dai sussidi, dai bonus e dalle detrazioni proposte dal Governo.

Con diverse novità che sono state annunciate per questo 2024 e che entreranno in vigore già nelle prossime settimane. Ma non solo, perché, secondo alcune fonti, pare che presto potrebbe esserci anche un tanto atteso aumento degli stipendi. Ecco la nuova misura prevista dal Governo, si parla di un incremento pari a 1630 euro per i lavoratori. Con la modifica che già nel 2024 dovrebbe prendere ufficialmente il via: sono tutti al settimo cielo.

Aumentano gli stipendi: ecco a chi spettano 1630 euro in più

Una grossa novità che porterà ad importanti aumenti degli stipendi. Il Governo ha voluto fortemente questa normativa, che ora si prepara a diventare realtà e a portare ad enormi vantaggi nelle tasche dei riceventi. Stiamo in particolare parlando dei rinnovi di contratto del pubblico impiego per il 2022-2024. E si parte dalla sanità.

Per il personale non dirigente del comparto, a disposizione ci sono 1.501 miliardi di euro. Che sono il 50% in più rispetto a quanto stanziato per il vecchio contratto 2019-2021. E questo potrebbe portare ad un aumento lordo mensile dello stipendio di circa 125 euro. Che porta a quasi 1630 euro lordi in più all’anno. Un grosso vantaggio che permetterà dunque a tutti gli infermieri di poter godere di un incremento in busta paga del 5,78%.

Le trattative hanno già preso il via da tempo, con le parti che si siederanno al tavolo per i negoziati il prossimo 20 marzo. La precedenza come detto verrà data alla sanità, ma l’atto di indirizzo non si limiterà solo ad indicare la dotazione finanziaria per i rinnovi. L’idea infatti è di valutare con attenzione anche il nodo carenza di personale. Con alcune possibili soluzioni per poter intervenire e attirare più persone.

Secondo quanto si legge, poi, c’è un’altra novità in arrivo per tutti i lavoratori di questo settore. Si parla di indennità di pronto soccorso pari a 140 milioni di euro annui, che sono stati finanziati dalla legge di Bilancio 2023. Staremo a vedere in che modo andranno i negoziati e se effettivamente gli aumenti di stipendio verranno confermati o meno.