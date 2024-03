Greta Rossetti, la mamma esagera: parole agghiaccianti su Beatrice Luzzi – Video

Non si placano le polemiche sui social intorno a Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti. Vediamo insieme cosa ha detto su Beatrice Luzzi.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello, il pubblico da casa ha imparato a conoscere la famiglia Rossetti. Greta è entrata come concorrente del reality per ricreare nel programma le stesse dinamiche che l’hanno portata al successo in Temptation Island.

Qui infatti era nel cast nel ruolo di tentatrice e aveva portato Mirko a lasciare la sua storica fidanzata Perla per uscire dal programma con lei. Alfonso Signorini ha deciso di puntare sul triangolo amoroso ma qualcosa è andato storto.

Il pubblico ha infatti eliminato Mirko e nella casa sono rimaste Perla e Greta che intanto sono diventate amiche. Le due, convivendo forzatamente, hanno scoperto di avere molte cose in comune e si sono confidate sul loro passato. Inoltre nel reality Greta ha trovato anche un nuovo amore: si tratta di Sergio D’Ottavi. I due si sono lasciati andare a baci e tenerezze che però non sono stati visti di buon occhio dalla mamma di Greta.

Marcella Bonifacio, i video della mamma di Greta contro Beatrice Luzzi

E qui che entra in gioco Marcella Bonifacio. La mamma di Greta, nelle ultime settimane, ha postato diverse storie in cui attaccava la figlia e manifestava la sua contrarierà ad una relazione con Sergio. Alfonso Signorini quindi l’ha invitata in studio per un confronto con il giovane sotto l’occhio attento delle telecamere. Dopo la puntata andata in onda giovedì 14 marzo, Greta però è andata avanti per la sua strada e ha deciso di lasciarsi guidare dal sentimento che prova per Sergio.

Una relazione che non piace a mamma Marcella che ha anche attaccato duramente Beatrice Luzzi. In un filmato, pubblicato sui profili social, ha ironizzato sulla concorrente spiegando di aver cambiato idea su di lei: “Quella rossa è apatica, non ha un’emozione, non dice niente. Poi lei ha fatto di tutto per mettersi in mezzo tra Greta e Vittorio, voleva riprenderselo“. E ancora la donna spiega come Beatrice non abbia confessato cosa è successo sotto le coperte con Vittorio e per lei ha solo una parola: “Vergogna“.

Parole molto forti che hanno scatenato i fan della Luzzi. Sui social non si parla d’altro che di Marcella Bonifacio e dei suoi filmati. Beatrice si è schierata con Greta e secondo la donna, l’attrice sta manipolando sua figlia. Intanto Il fratello di Greta, Jospeh, ha conosciuto dietro le quinte Monia e da allora i due fanno coppia fissa. Un amore che prosegue lontano da giudizi esterni.