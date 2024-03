Il Paradiso delle Signore, Marcello dimentica Adelaide: ha scelto lei

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni delle prossime puntate: Adelaide gelosa, Marcello ha un nuovo interesse.

Le porte del grande magazzino più famoso della tv continuano a spalancarsi e a permettere al pubblico di appassionarsi alle vicende dell’atelier. Il Paradiso delle Signore è giunto ormai alla sua ottava edizione e rappresenta un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1. Che, nelle scorse puntate, hanno assistito al gran ritorno di due assolute protagoniste in quel di Milano.

Adelaide e Marta tornano in Italia in occasione dell’inaugurazione della casa famiglia, che si terrà molto presto. Se da un lato il ritorno della Guarnieri getterà ombre sulla serenità di Vittorio e Matilde, dall’altro Adelaide farà un’amara scoperta che riguarda Marcello Barbieri. La rottura tra i due sembra sempre più netta, soprattutto perché Marcello è vicinissimo ad un’atra donna: la contessa non riuscirà a nascondere la sua gelosia. In seguito le anticipazioni delle prossime puntate in arrivo su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore spoiler, colpo di scena tra Marcello e Adelaide

Tra Marcello ed Adelaide è davvero tutto finito? I fan dei Barbierasmo non si rassegnano e continuano a credere nel forte sentimento che lega i due ex. Al suo ritorno a Milano, però, la contessa dovrà fare i conti con il rapporto, sempre più intenso, nato tra Barbieri e la giovane Rosa. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, i due verranno scelti eccezionalmente come modelli per presentare la nuova collezione dell’atelier. E insieme sulla passerella faranno faville.

La sfilata si rivelerà un successo e la sintonia tra Marcello e la venere non passerà affatto inosservata, soprattutto ad Adelaide, che non potrà celare la sua gelosia nei confronti della Camilli. Che, tra le altre cose, si è trasferita proprio a casa di Marcello, disposto ad accoglierla per evitarle la spesa dell’affitto. La complicità sempre più forte tra Marcello e Rosa spingeranno la contessa a correre ai ripari e a tentare un riavvicinamento al suo ex. Non saranno solo i problemi sentimentali però a creare scompiglio nella vita di Marcello nei prossimi episodi.

Barbieri continuerà ad essere nel mirino di Umberto Guarnieri, che sta utilizzando Matteo Portelli per trarre in inganno il suo nemico. Il contabile, ricattato da Umberto, non ha avuto altra scelta che schierarsi con lui, ma come reagirà Marcello quando scoprirà di essere stato tradito dal fratello? I nodi stanno per venire al pettine e nulla sarà mai più come prima.