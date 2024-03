Alba Parietti, tutti pazzi per i suoi outfit: il look “total gold” fa impazzire i fan, bellissima

Con un outfit pazzesco Alba Parietti lascia i suoi tantissimi fan a bocca aperta, il look total gold mette in risalto un corpo mozzafiato.

Le basta mostrarsi per far girare la testa praticamente a tutti con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità da vendere, da sempre Alba Parietti incanta tutti. I suoi affezionati e tantissimi fan ammirandola in tutto il suo splendore non possono fare a meno di farle notare quanto sia spettacolare e super sensuale, questi la adorano.

Era molto giovane quando iniziò a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, da quel momento ne è passato di tempo ed è tanto il successo che è riuscita a conquistare come showgirl, attrice e conduttrice. Per lei il tempo sembra essersi fermato, all’età di 62 anni infatti è più seducente e incantevole che mai, tutte le volte che si mostra manda i fan fuori di testa.

Oltre ad essere molto nota e amata sul piccolo schermo Alba Parietti lo è anche sui social, sul suo profilo Instagram conta 515mila follower e può sempre contare sull’affetto e il sostegno di tutti coloro che la seguono e la amano. Questi riempiono sempre i suoi post di apprezzamenti e like, specie quando mette in risalto il suo corpo mozzafiato.

Alba Parietti sfoggia un outfit pazzesco, il selfie allo specchio fa sognare i fan

Nei giorni scorsi la splendida conduttrice ha pubblicato uno scatto sulle sue Instagram stories che ha fatto subito girare la testa a tutti, i suoi seguaci ammirandola in tutto il suo splendore non hanno capito più nulla.

Sulle note della canzone di Mahmood ‘Tuta gold’ ha sfoggiato un meraviglioso look total gold che ha fatto impazzire i suoi tantissimi fan. La foto la ritrae mentre si scatta un selfie allo specchio, con una mano poggiata sul fianco e un’espressione travolgente e ammaliante ha subito catturato l’attenzione di chi la segue e la ama.

Alba Parietti indossa un lungo ed elegante abito dorato che mette bene in risalto la sua fantastica forma fisica, la scollatura è molto generosa e lo spacco laterale è profondissimo, arriva praticamente fin lì e rischia di mostrare fin troppo. Anche questa volta ha steso tutti con la sua sensualità da vendere e il suo fascino irresistibile. I suoi seguaci non appena l’hanno vista non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso, è un vero spettacolo.