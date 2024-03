Problemi nella coppia, per questi segni zodiacali è un’abitudine: cosa accadrà ora

Ci sono tre segni zodiacali che tendono a essere particolarmente sfortunati in ambito sentimentale. Il mese di Marzo non farà eccezione.

Gestire una relazione di coppia non è affatto facile. Ci sono tanti problemi che possono insorgere a causa di punti di vista differenti o dello stress quotidiano. Alcuni segni zodiacali, grazie a una buona dose di calma e di positività, riescono a risolvere tutto con il dialogo. Altri, al contrario, fanno fatica a mettersi nei panni del partner.

Tendono a scaldarsi subito e a non fare le scelte giuste dal punto di vista sentimentale. Il mese di Marzo non farà differenza. Ecco quali sono i profili che dovranno affrontare in determinate situazioni.

I segni zodiacali più sfortunati in amore: l’oroscopo della fine di Marzo

Il successo di una relazione sentimentale si basa su diversi fattori. È impossibile racchiuderli tutti in pochi concetti. Inoltre, non va sottovalutato neanche l’aspetto soggettivo. Ci sono tre segni zodiacali, però, che continuano a commettere sempre gli stessi errori. Si legano a una nuova persona con tutte le buone intenzioni possibili.

Nel corso delle settimane, tuttavia, la situazione precipita, lasciando ben poche soluzioni disponibili. La fine del mese di Marzo non si distaccherà molto da questa routine. Ecco i segni meno fortunati in amore:

Ariete: questo segno tende a seguire il suo istinto. In ambito sentimentale, segue le emozioni, mettendo al primo posto i suggerimenti del cuore. È convinto di volere determinate cose, tuttavia, quando trova una persona che corrisponde a queste caratteristiche, non riesce a proseguire. Perde subito la calma e i litigi non fanno altro che alimentare la sua aggressività. Per evitare di ripetere tale copione anche a Marzo potrebbe essere utile prendersi una pausa.

Toro: ha uno spiccato spirito romantico. Carisma, passione e fascino lo rendono perfetto per stare al centro dell’attenzione. Purtroppo, questo segno difficilmente prende le giuste decisioni. Si avvicina a persone poco adatte a lui che, inevitabilmente, finiscono per ferirlo e deluderlo. Le ultime settimane di Marzo saranno particolarmente problematiche. Potrebbe andare incontro a nuove consapevolezze che lo confonderanno e turberanno.

Gemelli: questo segno zodiacale non è disposto ad accettare gli imprevisti, neanche in ambito sentimentale. Vuole seguire il suo piano, senza tenere in considerazione i bisogni del partner. Per questo motivo, gli scontri di coppia possono diventare un elemento costante. Gli ultimi giorni di Marzo lo metteranno a dura prova. L’emotività potrebbe prendere il sopravvento, scatenando reazioni difficili da gestire.